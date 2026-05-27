Emeklilikte yeni dönem: Borçlanma hakları ve sigortalılık şartları yeniden gündemde

Türkiye’de emeklilik sistemi, yapılan düzenlemeler ve borçlanma haklarına ilişkin uygulamalarla birlikte yeniden şekilleniyor. Sosyal güvenlik yapısında daha esnek bir modelin öne çıktığı bu süreçte, özellikle EYT kapsamı, sigortalılık başlangıç tarihi ve prim gün sayısı milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor.

’de yer alan habere göre; Sistemde yapılan değerlendirmeler, emeklilik koşullarının kişinin sigorta giriş tarihine göre önemli ölçüde değiştiğini gösteriyor. Özellikle 8 Eylül 1999 tarihi, emeklilik hesaplamalarında temel ayrım noktası olarak kabul ediliyor. Bu tarihten önce sigortalı olanlar için bazı durumlarda yaş şartı aranmazken, belirli prim günleri ve sigortalılık süresi emeklilik hakkı için yeterli olabiliyor. Bu tarihten sonra sigortalı olan çalışanlar için ise hem yaş hem de prim gün şartı birlikte devreye giriyor.

Sigorta statüleri emeklilik hesaplamasında belirleyici oluyor

Türkiye’de çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi içinde farklı statülerle değerlendiriliyor. Özel sektör çalışanlarını kapsayan 4A (SSK) sistemi, primlerin işveren tarafından yatırılması esasına dayanıyor.

Kendi işini yapan ya da şirket sahibi olan vatandaşlar 4B (Bağ-Kur) kapsamında yer alıyor ve primlerini bireysel olarak ödüyor. Kamu çalışanları ise 4C (Emekli Sandığı) sistemi içinde değerlendiriliyor.

Bu üç farklı statü, emeklilik hesaplamasında doğrudan belirleyici rol oynuyor ve şartlar kişiye göre değişiklik gösteriyor.

Borçlanma uygulaması emeklilik süresini öne çekebiliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan borçlanma sistemi, eksik prim günlerini tamamlamak isteyen vatandaşlara önemli bir imkan sunuyor. Bu yöntem sayesinde geçmişte sigortalı olunmayan bazı süreler, belirli şartlar çerçevesinde prim günlerine eklenebiliyor.

Borçlanma hakkı, emeklilik planını öne çekmek isteyen vatandaşlar için kritik bir avantaj oluşturuyor. Eksik günlerin tamamlanmasıyla birlikte emeklilik şartlarının daha erken sağlanması mümkün hale geliyor.

Kadın ve erkek sigortalılar için farklı borçlanma hakları

Borçlanma sisteminde kadın ve erkek çalışanlara farklı avantajlar tanınıyor. Kadın sigortalılar için doğum borçlanması en önemli haklar arasında yer alıyor. Sigorta girişinden sonra gerçekleşen doğumlar için belirli süreler prim gününe eklenebiliyor ve bu hak üç çocukla sınırlı kalıyor.

Erkek sigortalılar ise askerlik borçlanması ile prim gün sayılarını artırabiliyor. Askerlik süresi, başvuru yapılarak borçlanma kapsamına alınabiliyor ve sigorta giriş tarihinden önce yapılan askerlik hizmeti, sigorta başlangıcını geriye çekerek emeklilik hesabını etkileyebiliyor.

Eğitim ve özel durumlar da borçlanma kapsamına giriyor

Emeklilik sisteminde yalnızca çalışma süreleri değil, bazı eğitim ve özel dönemler de borçlanma kapsamında değerlendiriliyor. Doktora ve tıpta uzmanlık eğitimi gibi süreçlerde sigortalı olunmayan dönemler prim günlerine eklenebiliyor.

Ağrı Sondakika haber sitesinde yer alan verilerde ise; Bunun yanı sıra avukatlık stajı, ücretsiz izin süreleri, grev ve lokavt dönemleri gibi farklı durumlar da borçlanma kapsamında yer alıyor. Bu uygulamalar, çalışma hayatında oluşan boşlukların emeklilik hesabında telafi edilmesini sağlıyor.

Emeklilik planlamasında kritik süreç devam ediyor

Uzman değerlendirmelerine göre, sigortalılık başlangıcı, prim gün sayısı ve borçlanma haklarının doğru kullanılması emeklilik tarihini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle çalışanların mevcut sigorta geçmişlerini düzenli olarak kontrol etmesi ve haklarını doğru şekilde değerlendirmesi önem taşıyor.

Sosyal güvenlik sistemindeki bu yapı, emeklilik sürecini daha esnek hale getirirken, milyonlarca vatandaşın kendi durumuna göre farklı hesaplamalar yapmasını da zorunlu kılıyor.