GEBZE TİCARET ODASI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Toplantının önemli gündem başlıklarından biri, Bolu Abant’ta gerçekleştirilen çalıştay oldu. Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komite Üyelerinin yanı sıra Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu üyeleri, Disiplin Kurulu üyeleri ve oda personelinin katılımıyla düzenlenen çalıştay kapsamında kapsamlı bir SWOT analizi gerçekleştirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Gebze Ticaret Odası’nın mali yapısı, yönetim gücü, kurumsal itibarı ve üyeler nezdindeki güvenilir yapısı güçlü yönler arasında öne çıkarken; meslek komitelerinin daha etkin çalışması, oda faaliyetlerine katılımın artırılması, proje üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve fuar organizasyonlarının güçlendirilmesi üzerinde çalışılması gereken alanlar olarak değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, çalıştay kapsamında Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ile Gerede Ticaret ve Sanayi Odası’na gerçekleştirilen ziyaretler hakkında da bilgi verilerek; odalar arası iş birliği, bölgesel kalkınma, üretim altyapısı ve ticaretin dönüşümüne yönelik değerlendirmelerde bulunulduğu ifade edildi. “Başkanlar Geleceği Konuşuyor” programında ise sanayide dönüşüm, teknoloji, Ar-Ge ve iş dünyasının geleceği üzerine fikir alışverişleri gerçekleştirildiği aktarıldı.

Meclis toplantısında öne çıkan bir diğer başlık ise Gebze Ticaret Odası öncülüğünde düzenlenen Mesleki Eğitim ve Bilim Fuarı oldu. Yoğun katılım ve büyük ilgiyle gerçekleştirilen fuar kapsamında; öğrenciler, veliler, eğitim camiası ve iş dünyası aynı platformda buluşturuldu.

3 gün süren program boyunca meslek liselerinin bölümleri tanıtılırken, öğrenci ve velilere mesleki eğitim süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Aynı zamanda Gebze Ticaret Odası tarafından desteklenen ve toplam 2 milyon 600 bin TL kaynak ayrılan 30 proje de fuar alanında sergilendi.

Fuar süresince öğrencilerin hazırladığı projeler ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görürken; yarışmalar, uygulamalı etkinlikler ve çeşitli gösteriler programlara ayrı bir değer kattı. Özellikle velilerin fuara göstermiş olduğu yoğun ilginin, mesleki eğitime yönelik farkındalığın her geçen gün daha da güçlendiğinin önemli bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Toplantıda ayrıca; Gebze Bölgesi Yeşil Dönüşüm Destek Programı, Kanada Burlington Ticaret Odası ile imzalanan kardeş oda protokolü, Rusya Başkurdistan Cumhuriyeti heyeti ile gerçekleştirilen temaslar, üniversite iş birlikleri ve Türk Dünyası Göktürk İnsansız Hava Aracı Yarışması kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, Gebze Ticaret Odamızın Kurucu Başkanı merhum İbrahim Başaran da vefatının yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıldı. Gebze iş dünyasına sunduğu katkılar, ortaya koyduğu vizyon ve Odaya kazandırdığı değerlerin daima hatırlanacağı ifade edilirken, ismini yaşatan “Gebze Ticaret Odası İbrahim Başaran Meslek Atölyesi” ile gençlerin mesleki gelişimine katkı sunulmaya devam edildiği vurgulandı.

Program sonunda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdurrahman Aslantaş; üretim, ihracat, teknoloji, eğitim ve sürdürülebilir kalkınma odaklı projeleri kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini ifade ederek yaklaşan Kurban Bayramı’nın ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Toplantının açılışında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla birlik, beraberlik, dayanışma ve gençliğin gelecekteki rolüne ilişkin mesajlar paylaşıldı.