“Karizma Show” EnFest’te havalara uçtu

Türkiye’nin ilk ve tek akrobatik basketbol ekibi olma unvanını taşıyan “Karizma Show”, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği EnFest’e renk kattı. İzmit Milli İrade Meydanı’nda sahne alan ekip,akrobatik smaçlar ve nefes kesen performanslarıyla katılımcılara unutulmaz bir görsel şölen yaşattı.

ENFEST’TE HEYECAN HEP ZİRVEDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği EnFest, yüksek enerjisi ve yoğun katılımıyla unutulmaz anlar yaşatıyor. Renkli görüntülere ev sahipliği yapan festivalde gün boyu süren aktiviteler ile eğlence ve heyecan bir an olsun düşmezken, özellikle gençlerin festivale gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekiyor. Müzik, spor ve sahne performanslarının bir araya geldiği EnFest, bayram coşkusunu İzmit’in kalbinde doyasıya yaşatıyor.

KARİZMA SHOW, İZMİT’TE GÖRSEL ŞÖLEN YAŞATTI

EnFest kapsamında sahne alan “Karizma Show Basketbol Ekibi”, İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirdiği etkileyici performanslarla vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yüzlerce kişinin büyük bir heyecanla takip ettiği gösterilerde ekip, basketbolu yalnızca bir spor dalı olmaktan çıkarıp adeta görsel bir şölene dönüştürdü.

AKROBATİK SMAÇLAR İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİ

Profesyonel hareketler, akrobatik smaçlar ve müzik eşliğinde sergilenen koreografiler katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Gösteri boyunca sergilenen cesaret dolu hareketler ise izleyicileri adeta büyüledi. “Karizma Show” ekibi, enerjileri ve sahne performanslarıyla EnFest’te unutulmaz bir atmosfer oluşturdu.