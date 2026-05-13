Kocaeli Ticaret Odası’na ziyaretler devam ediyor

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), çeşitli kurum ve kuruluşlardan konuklarını ağırlamaya, kentin istişare üssü olmaya devam ediyor. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Murat Barış, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte ev sahipliği yaptığı ziyaretlerde; kent ekonomisi, sektörlerin mevcut durumu, kurumlar arası iş birliği imkanları ile Kocaeli’nin sosyal ve ekonomik gelişimine yönelik konular ele alınıyor.

ZİYARETLER DEVAM EDİYOR

Bu kapsamda; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Esnaf ve Sanatkârlar İşleri Şube Müdürü Naci Kazak, Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Seyfi Özkar ile Suadiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi (SUMOTAŞ) Başkanı Hüseyin Türker, Türk Enerji-Sen 4 No’lu Şube Başkanı Yunus Artar, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi 15. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ali Akgün ve yönetim kurulu üyeleri, MHP geçmiş dönem İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Kocaeli Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdulkadir Özdemir, Akademisyen Dr. Mehmet Erdal Kara, Kocaeli Ticaret Odası’nı ziyaret etti.



TGK HEYETİ KOTO’DAYDI

Öte yandan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) heyeti de Kocaeli Ticaret Odası’nın konuğu oldu. TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı başkanlığındaki heyette; Marmara Gazeteciler Federasyonu (MGF) Genel Başkanı- Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi- Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) Genel Başkanı- Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin, Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Cihangir, Ege Gazeteciler Federasyonu (EGF) Genel Başkanı- Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan, Muğla İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Hürmüz Seda Köktener, Gebze Yenigün Gazetesi- TGK Kocaeli İl Temsilcisi Uğur Saray yer aldı.



BAŞKAN BULUT’TAN GÜÇLÜ İLETİŞİM MESAJI

Ziyaretlerde; kurumların yürüttüğü çalışmalar, kent gündemi ve ortak projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirildi. KOTO Başkanı Necmi Bulut, nazik ziyaretleri dolayısıyla tüm konuklara teşekkür ederek, kurumlar arası güçlü iletişim ve iş birliğinin Kocaeli’nin gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.