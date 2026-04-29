Minik kalpler, Körfez’in dipten dirilişine tanık oldu

Kocaeli Büyükşehir ‘Körfezin Kalbi’ni sahneye taşıdı.

Minik kalpler, Körfez'in dipten dirilişine tanık oldu

29 Nisan 2026 Çarşamba 11:34

Halkevi Gençlik Merkezi Gösteri Sanatları Kulübü öğrencileri tarafından sahnelenen “Körfezin Kalbi: Büyülü Bir Deniz Macerası” adlı çocuk tiyatro oyununu izleyen minikler, Kocaeli Büyükşehir’in dip çamuru temizliğiyle yeniden nefes alan İzmit Körfezi’nin büyülü hikâyesine tanıklık etti.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK ÇEVRE PROJESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa’nın en büyük çevre projesi olarak hayata geçirdiği ‘İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi’ çevre bilincini çocuklara aşılamak amacıyla Halkevi Gençlik Merkezi Senaryo Yazarlık Kulübü tarafından çocuk tiyatrosuna uyarlandı. Tiyatro kulübü öğrencileri tarafından oyunlaştırılan eserin genel sanat yönetmenliğini Nuri Karadeniz, yönetmenliğini ise Emirhan Dünya üstlendi. Halkevi Gençlik Merkezi Gösteri Sanatları Kulübü öğrencileri tarafından sahnelenen ‘Körfezin Kalbi’ tiyatro oyununun ilk gösterimi Ramazan ayında düzenlenen İyilik Kılavuzu Programı’nda gerçekleştirildi.

“KÖRFEZİN KALBİ: BÜYÜLÜ BİR DENİZ MACERASI”

Minik izleyiciler ve aileleri Halkevi Gençlik Merkezi’ndeki Genç Sahne’de Dip Çamuru Temizliği Projesi’nin İzmit Körfezi’ni nasıl yeniden ayağa kaldırdığını anlatan “Körfezin Kalbi: Büyülü Bir Deniz Macerası” adlı tiyatro oyununu izledi. İnsanların dev makinelerle İzmit Körfezi’ne yeniden nefes aldırmak için verdiği mücadeleyi ve dipteki yorgun çamurun temizlenmesini sahneye taşıyan çocuk tiyatro oyunu, minik izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Minikleri çevre bilinci üzerine keyifli ve öğretici bir yolculuğa çıkaran Körfezin Kalbi tiyatro oyununu 250 kişi izledi.

SANAT ARACILIĞIYLA GENÇ NESİLLERE AKTARILACAK

Yüzyılın iyiliğini anlatan özel oyunda minik izleyiciler, dip çamuru temizliğiyle yeniden nefes alan Körfez’in hikâyesine tanıklık ederken, bir şehrin denizine sahip çıkmasının, emeğin ve kararlılığın nasıl umuda dönüştüğünü birlikte hissetti. Büyük ilgi gören oyun mayıs ve haziran ayları boyunca Halkevi Gençlik Merkezi’nde izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Proje ile Kocaeli genelinde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmalarının önemi, sanat aracılığıyla genç nesillere aktarılacak.
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
KO-MEK’ten İzmit’te büyüleyen yıl sonu sergisi KO-MEK’ten İzmit’te büyüleyen yıl sonu sergisi
Çocuklar eğlenceye doydu Çocuklar eğlenceye doydu
23 Nisan coşkusu çocuklarla paylaşılacak 23 Nisan coşkusu çocuklarla paylaşılacak
Şehir Tiyatroları, Bursa’da izleyiciyi büyüledi Şehir Tiyatroları, Bursa’da izleyiciyi büyüledi
“Doku Renk ve İzler”, ilmek ilmek bu sergide “Doku Renk ve İzler”, ilmek ilmek bu sergide
Kartepe'de öğrencilerin 23 Nisan temalı eserleri sergileniyor Kartepe'de öğrencilerin 23 Nisan temalı eserleri...
