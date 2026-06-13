Kocaeli’de pehlivanlar er meydanına çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonluğunda bu yıl 18’incisi düzenlenen Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri, binlerce yağlı güreş tutkununu bir araya getirecek. İzmit Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilen güreşler ilk günden kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

MÜSABAKALAR İZMİT ATLETİZM PİSTİ’NDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri’nde heyecan başladı. CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin 4. etabı kapsamında yapılan müsabakalar İzmit Atletizm Pisti’nde gerçekleştiriliyor. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin provası niteliği taşıyan organizasyona Türkiye’nin çeşitli illerinden yaklaşık bin 700 pehlivan kayıt yaptırdı.

PEHLİVALAR ER MEYDANINA ÇIKIYOR

12 Haziran Cuma (bugün) günü başlayan ve 12 Haziran Pazar günü final müsabakası ile sonuçlanacak organizasyonda Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık bin 700 pehlivan farklı boylarda mücadele edecek. Başpehlivanlık kategorisinde 75, başaltında 100 ve büyük ortada 110 güreşçinin yer aldığı organizasyon, yağlı güreş tutkunlarından büyük ilgi görecek.

İLK GÜN HEYECANI YAŞANDI

Organizasyonun ilk gününde boy ayrımı işlemleri tamamlandı, ardından minik boylar, büyük orta, başaltı ve başpehlivanlık kategorilerinde ilk tur müsabakaları gerçekleştirildi. Er meydanında kıyasıya mücadeleler yaşanırken, pehlivanlar bir üst tura yükselebilmek için ter döktü.

BAŞPEHLİVAN KİM OLACAK?

Güreşlerin ikinci gününde başpehlivanlık kategorisinde ikinci ve üçüncü tur müsabakaları yapılacak. Gün sonunda baş, başaltı ve büyük orta boylarında son 8’e kalan isimler belli olacak. Güreşlerde Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk, Mustafa Taş, İsmail Koç, Faruk Akkoyun, Tanju Gemici ve Seçkin Duman gibi birçok tanınmış başpehlivan sahne alacak.

ŞAMPİYON PAZAR GÜNÜ BELİRLENECEK

Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri’nin son gününde ise çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları gerçekleştirilecek. Büyük finalin ardından 18. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı belli olacak.