31. Geleneksel Sünnet Şöleni Gebze’de Coşkuyla Gerçekleşti

Büyük Coşku, Renkli Görüntüler
Şölen kapsamında çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenirken, aileler bu özel günün sevincini hep birlikte paylaştı. Renkli görüntülere sahne olan programda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu öne çıktı.
Program boyunca sahnelenen etkinlikler ve mehteran gösterisi, alanda coşkulu anlara sahne oldu.
Başkan Büyükgöz: “Geleneğimizi Yaşatmaya Devam Ediyoruz”
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz konuşmasında, “Geleneksel Sünnet Şölenimizle hem evlatlarımızın sevincine ortak oluyor hem de kültürel değerlerimizi gelecek nesillere aktarmaya devam ediyoruz. Tüm çocuklarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir gelecek diliyorum.” dedi.
Kaymakam Özyiğit: “Ailelerimizin Mutluluğu En Büyük Gücümüzdür”
Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise konuşmasında, “Ailelerimizin ve çocuklarımızın bu mutluluğunu paylaşmak bizler için büyük bir memnuniyettir. Bu tür organizasyonlar toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli çalışmalardır.” ifadelerini kullandı.
Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilirken, katılımcılar Gebze Belediyesi’ne teşekkür etti. 31. Geleneksel Sünnet Şöleni, gün boyu süren etkinliklerin ardından günün anısına çekilen fotoğraf ile sona erdi.