31. Geleneksel Sünnet Şöleni Gebze’de Coşkuyla Gerçekleşti

Gebze Belediyesi tarafından bu yıl 31’incisi düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Tilavetin ardından mehter takımı sahne alarak coşkulu marşlarla alana renk kattı. Çocukların ve ailelerin büyük heyecan yaşadığı etkinlikte, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da yer aldı.

Büyük Coşku, Renkli Görüntüler

Şölen kapsamında çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenirken, aileler bu özel günün sevincini hep birlikte paylaştı. Renkli görüntülere sahne olan programda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu öne çıktı.

Program boyunca sahnelenen etkinlikler ve mehteran gösterisi, alanda coşkulu anlara sahne oldu.

Başkan Büyükgöz: “Geleneğimizi Yaşatmaya Devam Ediyoruz”

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz konuşmasında, “Geleneksel Sünnet Şölenimizle hem evlatlarımızın sevincine ortak oluyor hem de kültürel değerlerimizi gelecek nesillere aktarmaya devam ediyoruz. Tüm çocuklarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir gelecek diliyorum.” dedi.

Kaymakam Özyiğit: “Ailelerimizin Mutluluğu En Büyük Gücümüzdür”