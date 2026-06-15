Acil durumların sessiz kahramanları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Türkiye’nin en hızlı ve en verimli itfaiye teşkilatlarından biri olduğunu rakamlarla ortaya koydu. 24 istasyonda 646 personel ve 127 araçla görev yapan ekipler, can ve mal güvenliği için gece gündüz canla başla mücadele ediyor.

RAKAMLAR BAŞARIYI ORTAYA KOYUYOR

Modern araç, ekipman ve personeli ile Türkiye’nin önde gelen itfaiye teşkilatları arasında bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, son 1 yılda binlerce olaya yetişerek kentte güven veren bir performans sergiledi. Buna göre ekipler; son 1 yılda yangın, kurtarma ve trafik kazası olmak üzere toplam 13 bin 585 olaya müdahale etti. 24 istasyonda 646 personel 127 araçla görev yapan ekipler, can ve mal güvenliği için gece gündüz sahada kaldı.

27 BİN 251 KİŞİYE YANGIN EĞİTİMİ

“Önce tedbir” yaklaşımıyla çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik eğitim faaliyetleriyle 27 bin 251 kişiye yangın eğitimi verdi. KOSKEM ekipleri ise geçtiğimiz yıl deniz sezonunda bin 906 vatandaşı boğulma tehlikesinden kurtardı.

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ İLE KOCAELİ EMİN ELLERDE

Kentsel yangınlara ortalama 7 dakikada ulaşan Büyükşehir İtfaiyesi, çevre il ve bölgelerde meydana gelen olaylarda orman ve fabrika yangınlarına takviye ekiplerle destek sağladı. Her türlü acil durumda hızlı ve etkin müdahale anlayışıyla 7/24 görev yaparak can ve mal güvenliğini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, zorlu arazi ve iklim şartlarında mahsur kalan vatandaşların yanı sıra hayvanları da kurtarma operasyonları ile yaşama bağladı.

KURTARILAN HER CAN UMUDU BÜYÜTÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, gece gündüz demeden görevlerini büyük titizlikle sürdürüyor. Yangın, deprem ve çeşitli acil durumlarda hızlı ve etkin müdahaleleriyle dikkat çeken ekipler, her olayın ardından kurtardıkları canların sevincini yaşıyor. İtfaiye erleri, görevlerini yerine getirirken her canı kendi ailesinden biri olarak görüyor.

İHTİYAÇ DUYULAN HER ANDA ONLAR VAR

Sadece insan hayatını kurtarmakla kalmayan ekipler, doğadaki tüm canlılar için de seferber oluyor. Ağaçta mahsur kalan bir kedinin kurtarılmasından, dereye düşen bir köpeğin güvenli şekilde çıkarılmasına kadar birçok olayda aktif rol alan itfaiye ekipleri, ihtiyaç duyulan her noktada görev yapıyor.

KOCAELİ HALKINA GÜVEN VEREN PERFORMANS

Zorlu koşullarda görev yapan Büyükşehir itfaiye ekipleri, ortaya koydukları özverili çalışmalarla felaket anlarını sevince dönüştürüyor. Gerçekleştirdikleri başarılı müdahalelerle hem can güvenliğini sağlayan hem de topluma umut olan itfaiye ekipleri, Kocaeli halkına güven veren bir performans sergiliyor.

YÜZLERİNDEKİ YORGUNLUK TEBESSÜME DÖNÜŞÜYOR

Görev sonrası yorgunluklarına rağmen kurtardıkları her canın mutluluğunu yaşayan itfaiye erleri, yüzlerindeki tebessümle bir sonraki göreve hazır hale geliyor. Ekipler, fedakâr çalışmalarıyla Kocaelililerin takdirini kazanmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da özellikle yaz aylardın görülen yangın olaylarına müdahale edecek. Gösterdikleri üstün performans ve başarılı müdahalelerle adından söz ettiren Kocaeli İtfaiyesi, acil durumlarda hem vatandaşın hem de doğanın yanınca olacak.