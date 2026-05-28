Darıca’nın iki önemli caddesi Büyükşehir’le değişti

Kent genelinde ulaşım yatırımlarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca ilçesinde de ulaşımdaki konforu artırmaya yönelik üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Darıca ilçe merkezinde bulunan Karaaslan ve Hamamkuyu Caddelerindeki üstyapı çalışmaları eksiksiz bir şekilde yerine getirildi.

28 Mayıs 2026 Perşembe 11:38

 BÜYÜKŞEHİR KENTİN HER NOKTASINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü altyapı ve üstyapı yatırımlarına bir yenisini daha Darıca ilçesinde ekledi. Bu kapsamda Darıca ilçe merkezinde bulunan Karaaslan ve Hamamkuyu Caddeleri, modern şehircilik standartlarına uygun şekilde tamamen yenilendi. Trafik açısından önemli bir konumda bulunan her iki cadde de, İSU Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları nedeniyle bozulmalar meydana gelmişti.

 

800 TON ASFALT SERİLDİ, KONFOR SAĞLANDI

Birbirleriyle kesişen her iki caddeye Yol Yapım ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından toplamda 705 ton PMT ve 800 ton asfalt serildi. Ayrıca Hamamkuyu Caddesi’nde 480 metrekare parke ve 240 metre bordür imalatı yapıldı. Yapılan kapsamlı çalışma ile Karaaslan ve Hamamkuyu Caddeleri daha güvenli, konforlu ve estetik bir ulaşım aksına dönüştü.

