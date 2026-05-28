Bayram Öncesi Trafik Tedbiri: Ağır Taşıtlara Geçiş Kısıtlaması

Kurban Bayramı tatili öncesinde artması beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle Kocaeli Valiliği tarafından önemli bir trafik tedbiri kararı alındı. Valilik, İstanbul istikametinde bazı güzergâhlarda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişine geçici süreyle izin verilmeyeceğini duyurdu.

28 Mayıs 2026 Perşembe 11:50

Yapılan açıklamaya göre uygulama, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.00’te başlayacak ve 1 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 01.00’e kadar devam edecek.

Karar kapsamında D-100 Karayolu, Anadolu O-4 Otoyolu, Kuzey Marmara (07) Otoyolu ile O-5, D-575 ve D-595 karayollarının Kocaeli sınırlarından geçen bölümlerinde ağır tonajlı araçların seyri kısıtlanacak.

Valilik açıklamasında, söz konusu uygulamanın bayram süresince oluşabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak ve ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

Öte yandan tedarik zincirinin aksamaması için bazı taşımalara istisna getirildi. Yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, ilaç, tıbbi malzeme, posta, hayvan yemi ve akaryakıt taşıyan araçların; öncelikle alternatif güzergâhları kullanmaları, zorunlu durumlarda ise ana arterlerde en kısa süreyle seyretmeleri şartıyla geçişlerine izin verileceği bildirildi.

Kocaeli Valiliği, vatandaşların bayram yolculuklarında trafik kurallarına dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

