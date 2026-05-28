Mavi Bayrak’ta çevre başarısı: Büyükşehir’e üst üste 5’inci ödül

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre eğitimi ve bilinçlendirme alanındaki örnek çalışmalarıyla önemli bir başarıya daha imza attı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülen “Mavi Bayrak Programı” kapsamında değerlendirilen Büyükşehir Belediyesi, üst üste 5’inci kez “En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Ödülü”ne layık görüldü.

28 Mayıs 2026 Perşembe 11:40

Çevre çalışmalarındaki istikrar ödülle taçlandı

Doğa dostu projeleri ve sürdürülebilir çevre politikalarıyla dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre konusunda yürüttüğü eğitim ve farkındalık faaliyetleriyle Türkiye genelinde örnek gösterilmeye devam ediyor. TÜRÇEV’in Mavi Bayrak Programı kapsamındaki değerlendirmelerinde Büyükşehir Belediyesi’nin çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmaları bir kez daha ödüllendirildi.


Ödül töreni İzmir’de düzenlendi

“2026 Mavi Bayrak En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Ödül Töreni”, İzmir’de gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği çevre eğitimi, sahil temizliği, farkındalık etkinlikleri ve sürdürülebilir çevre uygulamalarıyla ödüle layık görülen kurumlar arasında yer aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına ödülü, İhsan Emre Aydın takdim etti.

Üst üste 5’inci başarı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, daha önce de 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında aynı ödülü kazanmıştı. 2025 yılında hayata geçirilen çevre odaklı eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri sayesinde Büyükşehir Belediyesi, üst üste 5’inci kez bu prestijli ödülün sahibi olmayı başardı.

Böylece Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çevresel sürdürülebilirlik, çevre eğitimi ve toplumsal farkındalık alanındaki kararlı çalışmaları bir kez daha tescillenmiş oldu.

