EKONOMİ:
GEBZE TİCARET ODASI, ÜYELERİYLE GELECEĞİN SANAYİSİNİ İNŞA EDİYOR

Gebze Ticaret Odası, üyelerinin teknolojiye uyum sağlayan, dijital dönüşümü yöneten ve katma değerli üretimi önceleyen çalışmalarına destek vermeyi sürdürüyor. Sanayide verimlilik, sürdürülebilirlik ve rekabet gücünü artıran yeni nesil üretim uygulamaları, Gebze iş dünyasının dönüşüm sürecinde önemli rol oynuyor. Bu kapsamda Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, üretim süreçlerinde dijital ikiz (Digital Twin) teknolojisini hayata geçiren Makine Takım Endüstrisi Anonim Şirketi Üretim Direktörü Aykut Aşık’ı ziyaret etti.

14 Mayıs 2026 Perşembe 17:24

 Gerçekleştirilen ziyarette; sanayide dijital dönüşüm uygulamaları, akıllı üretim sistemleri ve yeni nesil üretim teknolojileri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.
Üretim tesisleri, makineler ve tüm üretim süreçlerinin dijital ortamda birebir modellenmesini sağlayan “Dijital Twin (Dijital İkiz)” sisteminin; fiziksel üretim hattının sanal bir kopyasını oluşturarak gerçek zamanlı veri analizi yapılmasına imkan sunduğu ifade edildi.
Sistemin; üretim süreçlerini anlık takip edebilme, olası arızaları önceden tespit etme, bakım süreçlerini optimize etme ve enerji verimliliğini artırma gibi birçok avantaj sağladığı belirtilirken, üretim hatlarında yaşanabilecek olası sorunların henüz oluşmadan simülasyon ortamında analiz edilebildiği aktarıldı.
Özellikle savunma sanayi, otomotiv, makine ve yüksek teknoloji üretim tesislerinde yaygınlaşmaya başlayan dijital ikiz teknolojisinin; maliyetleri düşüren, üretim hızını artıran ve hata oranlarını minimize eden yeni nesil sanayi uygulamaları arasında gösterildiği vurgulandı.
Gerçekleştirilen görüşmede ayrıca; yapay zeka destekli üretim sistemleri, veri odaklı üretim yönetimi ve sanayide nitelikli insan kaynağının dönüşüm sürecindeki önemi üzerine değerlendirmeler yapıldı.
Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze sanayisinin yalnızca üretim kapasitesiyle değil; teknoloji geliştiren, dijital dönüşümü yöneten ve yüksek katma değerli üretimi merkeze alan yapısıyla da öne çıkması gerektiğini ifade etti.

Gebze Ticaret Odası’nın; üyelerinin dijitalleşme süreçlerine uyum sağlaması, teknoloji odaklı üretim altyapılarının güçlendirilmesi ve sanayide rekabet gücünü artıracak uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
