Saygınlar’da kuşaklar arası bağlar güçleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Saygınlar Kulübü, farklı kuşakları bir araya getiren “Manevi Torunum Projesi” kapsamında gençler ile kulüp üyelerini buluşturan kuşaklar arası iletişim etkinliğine ev sahipliği yapıyor. İzmit Saygınlar Kulübü üyeleri ile üniversite öğrencilerini aynı ortamda buluşturan proje ile kuşaklar arasında bağ kurulması, deneyim paylaşımının artırılması ve sosyal etkileşimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

13 Mayıs 2026 Çarşamba 13:53

 İLK BULUŞMA KAHVE, ŞİİR VE SOHBETLE GERÇEKLEŞTİ

Programın ilk etkinliği İzmit Saygınlar Kulübü’nde gerçekleştirildi. 3,5 saat süren ilk buluşmada katılımcılar istasyon şeklinde hazırlanan etkinliklerde bir araya geldi. Kahve demleme atölyesinde üniversite gönüllüleri filtre kahve yapım tekniklerini aktarırken, Saygınlar Kulübü üyeleri de Türk kahvesi yapımına ilişkin deneyimlerini paylaştı. Program kapsamında çay ve şiir saati düzenlenirken, sohbet kartları eşliğinde kuşaklar arası iletişimi güçlendiren paylaşımlar yapıldı. Genel kültür yarışmasında ise gençler ve kulüp üyeleri eşleşerek soruları birlikte yanıtladı.

 

PROGRAM DÖRT HAFTA BOYUNCA SÜRECEK

Projenin ilerleyen haftalarında gençler ile Saygınlar Kulübü üyeleri teknoloji kullanımı, el sanatları, kültürel paylaşımlar ve ortak etkinliklerde bir araya gelmeye devam edecek. Program kapsamında dijital becerilerin desteklenmesi, üretime dayalı atölyeler, film gösterimi ve kuşakların kendi dönemlerini yansıtan yaratıcı çalışmalar yer alacak. Projenin son haftasında tüm etkinliklerin paylaşılacağı sahne programı, söyleşiler ve Türk Sanat Müziği konseri gerçekleştirilecek.

 

MANEVİ TORUNUM PROJESİ NEDİR?

İzmit Saygınlar Kulübü’nde hayata geçirilen “Manevi Torunum Projesi”, farklı yaş gruplarını ortak deneyimlerde buluşturarak karşılıklı öğrenme, paylaşım ve dayanışma kültürünü güçlendiriyor. Dört hafta boyunca sürecek etkinlikler, kuşaklar arası iletişimin gelişmesine ve sosyal bağların güçlenmesine katkı sunacak.

