Temel kazısında toprak kaydı, çatırdama sesleri gelen 5 katlı bina boşaltıldı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde devam eden inşaatın temel kazısı sonrasında, bitişikteki 5 katlı binanın zemininde toprak kayması meydana geldi. Çatırdama sesleri üzerine binada yaşayan 14 kişi tahliye edilerek apartman mühürlendi.
Güvenlik önlemleri kapsamında binada yaşayan 14 kişi tahliye edilirken, sokağa şerit çeken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Muhtemel tehlikeye karşı apartmanın doğal gaz akışı kesilerek bina Çayırova Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlendi.