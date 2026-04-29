Temel kazısında toprak kaydı, çatırdama sesleri gelen 5 katlı bina boşaltıldı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde devam eden inşaatın temel kazısı sonrasında, bitişikteki 5 katlı binanın zemininde toprak kayması meydana geldi. Çatırdama sesleri üzerine binada yaşayan 14 kişi tahliye edilerek apartman mühürlendi.

29 Nisan 2026 Çarşamba 15:37

Edinilen bilgiye göre, İnönü Mahallesi 152. Sokak'ta temel kazısı yapılan inşaat alanının bitişiğindeki 5 katlı binadan dün akşam saatlerinde çatırdama sesleri geldiğini duyan çevredekiler ve bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, temel kazısı sonrası apartmanın altındaki toprak kütlesinin bir bölümünün kaydığı tespit edildi. 

Güvenlik önlemleri kapsamında binada yaşayan 14 kişi tahliye edilirken, sokağa şerit çeken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Muhtemel tehlikeye karşı apartmanın doğal gaz akışı kesilerek bina Çayırova Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlendi. 


