Gebze’de Üstyapı Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Gebze genelinde planlı ve programlı şekilde sürdürülen üstyapı çalışmaları kapsamında İstasyon Mahallesi’nde önemli iyileştirmeler gerçekleştirildi.

Gebze'de Üstyapı Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

29 Nisan 2026 Çarşamba 14:19

İlçe genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeyi ve yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen çalışmalar, mahalle mahalle hayata geçirilmeye devam ediyor.

Parke ve asfalt uygulamaları tamamlandı

Bu doğrultuda İstasyon Mahallesi’nde 1466 ve 1468 sokaklarda parke döşeme çalışmaları tamamlanarak yollar daha düzenli ve kullanışlı hale getirildi. Ekipler ayrıca 1474 sokakta asfalt yama uygulaması gerçekleştirerek zamanla deforme olan yol yüzeyini yeniledi. Yapılan müdahalelerle birlikte hem araç trafiği hem de yaya ulaşımı açısından daha güvenli ve konforlu bir ortam oluşturuldu.


Gerçekleştirilen çalışmaların, özellikle günlük yaşamda yoğun olarak kullanılan güzergâhlarda önemli bir rahatlama sağlaması beklenirken, altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı düzenlemelerinin titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

Yetkililer, planlanan çalışmaların kesintisizşekilde devam edeceğini belirterek, vatandaşların daha konforlu, güvenli ve modern yollara kavuşması için sahada aktif olarak görev yapıldığını ifade etti.
banner982
banner376

banner375

banner377

banner981

