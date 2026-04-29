Gebze’de Üstyapı Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

İlçe genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeyi ve yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen çalışmalar, mahalle mahalle hayata geçirilmeye devam ediyor.

Parke ve asfalt uygulamaları tamamlandı



Bu doğrultuda İstasyon Mahallesi’nde 1466 ve 1468 sokaklarda parke döşeme çalışmaları tamamlanarak yollar daha düzenli ve kullanışlı hale getirildi. Ekipler ayrıca 1474 sokakta asfalt yama uygulaması gerçekleştirerek zamanla deforme olan yol yüzeyini yeniledi. Yapılan müdahalelerle birlikte hem araç trafiği hem de yaya ulaşımı açısından daha güvenli ve konforlu bir ortam oluşturuldu.