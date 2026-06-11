KO-MEK ilçe sergileri Dilovası ile tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları KO-MEK, "Biz Birlikte Türkiye'yiz" teması ile düzenlediği ilçe sergilerinin 12'nci ve son durağında, Dilovalılarla buluştu. Dilovası Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sergi açılışı, yoğun katılımla birlik ve beraberlik tablosuna dönüştü. Açılışa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yanı sıra Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP Dilovası İlçe Başkanı Yusuf Turhan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

“KADIN GÜÇLENİRSE TOPLUM GÜÇLENİR”

Açılışta konuşan Başkan Büyükakın kursiyerleri kutlarken, kadınların toplumdaki önemine vurgu yaparak, "Medeniyetimizin kökenlerine indiğinizde kadınlarımızın baş tacı yapıldığını görürsünüz. Çünkü kadın güçlenirse aile güçlenir, aile güçlenirse toplum güçlenir. Birlik ve beraberliğin güçlenmesi için kadını merkeze alarak çalışıyoruz. Bu anlayışla Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nı organizasyon şemamızda en üst sıralara aldık" dedi. Vatandaş odaklı hizmet anlayışını vurgulayan Büyükakın, "Bizim varlık sebebimiz sizlersiniz. Siz yoksanız biz olmayız. Bütün arkadaşlarımız da bu şuurla sizlere hizmet ediyor" dedi.

“BİRLİK RUHUMUZ HEP YAŞAYACAK”

Konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine de dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Birlik ve beraberlik olmadıktan sonra yollar yapılsa, binalar inşa edilse ne kıymeti olur? Çevremizdeki ülkelerde kargaşalar yaşanırken Türkiye bir huzur adası gibi duruyor. Bu milletin evlatlarına, ruhuna ve özüne güveniyoruz. Ve bu ruhu hep yaşatacağız. Yaptığımız her işte, KO-MEK’te nakış işlerken bu nakışı işleyeceğiz. Kilim dokurken, o kilime bu ruhu dokuyacağız. Birliğin, beraberliğin, adaletin, kardeşliğin nakışlarını işleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

“İYİ Kİ KO-MEK VAR”

Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, “Eğitimin ne kadar değerli olduğunu KO-MEK sayesinde bir kez daha öğreniyoruz” dedi. Kaymakam Metin Kubilay, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ilçede hayata geçirdiği projeler için teşekkür etti. Kursiyerler adına konuşan Gülcan Odabaşı ise 2011 yılında KO-MEK ile tanıştığını belirterek, "Burada öğrendiğimiz yabancı dil ve el sanatları kursları kolumuza taktığımız altın bilezik oldu. KO-MEK sosyalleşmenin, yardımlaşmanın ve yeni dostlukların kapısını araladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

SON KURDELEYİ ÇOCUKLAR KESTİ

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, son ilçe sergisinin açılış kurdelesini çocuklar ile birlikte kesti. Kursiyerlerin yıl boyunca büyük emek vererek hazırladığı el emeği göz nuru eserler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. "Biz Birlikte Türkiye'yiz" temasıyla Kocaeli'nin 12 ilçesinde düzenlenen sergiler boyunca ortaya konulan eserler kadar, kursiyerler arasında kurulan dostluklar, dayanışma ruhu ve toplumsal birliktelik mesajları da KO-MEK'in sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda güçlü bir sosyal dayanışma merkezi olduğunu bir kez daha gösterdi.