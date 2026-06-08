Vatandaşlar sordu Başkan Bıyık cevapladı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında Emek Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinledi, sorularını yanıtladı.

AK Parti Genel Merkezi tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programı bu sene yeniden başladı. “Milletle Bütünleşen Belediyecilik” adı altında gerçekleştirilen programın yeni dönemdeki ilk durağı Emek Mahallesi oldu. Hafta sonu gerçekleşen buluşmada vatandaşlar Darıca’ya ve mahallelerine ilişkin merak ettikleri konuları doğrudan Başkan Muzaffer Bıyık’a sordular. Tek tek vatandaşları dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, talepleri not aldı ve soruları yanıtladı. Halk buluşmasına Başkan Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarı, partililer, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

HER ZAMAN İLETİŞİM HALİNDEYİZ

Programda, vatandaşlardan gelen sorulara yanıt verilmesinin yanı sıra, bazı konular için anında çözümler üretildi. Başkan Muzaffer Bıyık, programın açılışında yaptığı konuşmada, Darıca Belediyesi olarak vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olduklarını ifade etti. "Biz Darıca Belediyesi olarak sadece bu tür programlarda değil, her zaman vatandaşlarımızla birebir iletişim halindeyiz. Burada hasbihal edeceğiz, sohbet edeceğiz. Sizlerden gelecek her türlü teklif, görüş, öneri, eleştiri ve soruyu önemsiyoruz. Çekinmeden, samimi bir şekilde konuşalım istiyoruz" dedi.

HİZMET ANLAYIŞINI VATANDAŞIMIZLA ŞEKİLLENDİRİYORUZ

Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca’da hizmet anlayışını vatandaşlarla birlikte şekillendirdiklerini belirterek, "Biz her fırsatta mahallelerimizi ziyaret ediyor, hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. İyi günde de kötü günde de sizlerle beraber olmaya gayret ediyoruz. Darıca’ya yakışan bir çizgide hizmet etmek için çalışıyoruz. Burada belediye sizin. Burada bir Belediye Başkanı kardeşiniz, ağabeyiniz, evladınız var" ifadelerini kullandı. Görev süresi boyunca vatandaşlardan aldıkları destekle hizmet ettiklerini vurgulayan Başkan Muzaffer Bıyık, "Allah nasip etti, 7 yıldır sizlerle birlikteyiz. Sizlerden aldığımız güçle dünün, bugünün ve yarının daha iyi olması için çalışıyoruz. Var olan güzelliklere güzellik katmak için hep birlikte yol yürüyoruz" dedi.

VATANDAŞLAR SORDU BAŞKAN CEVAPLADI

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, devam eden çalışmaları anlattıktan sonra mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi. Tek tek söz alan vatandaşlar taleplerini ve sorunlarını dile getirirken Başkan Muzaffer Bıyık da bütün sorunları tek tek dinleyerek notlar aldı. Başkan Bıyık, “Sizlerin gündemi bizim gündemimiz olacak. Gönül Buluşmaları ile mahallelerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek sorunlarınızı birinci ağızdan dinliyoruz. Bu toplantılarımız belirli aralıklarla devam edecek.” diye konuştu. Mahalle sakinleri de kendilerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.

