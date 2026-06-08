Yıldızlar Deniz İşletmeciliği, Denizcilik Faaliyetlerini Yıldızlar 5 ile Güçlendiriyor

Yıldızlar 5’in filoya katılmasıyla birlikte operasyonel kabiliyetlerini güçlendiren Yıldızlar Yatırım Holding, küresel ticaretin en stratejik taşıma ağlarından biri olan denizcilik sektöründeki varlığını daha da pekiştiriyor. Şirket, güvenli, verimli ve sürdürülebilir operasyon anlayışıyla faaliyetlerini sürdürürken, Türkiye’nin denizcilik alanındaki büyüme vizyonuna da katkı sağlamayı amaçlıyor.
Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Yıldızlar 5’in filomuza katılması, denizcilik alanındaki büyüme hedeflerimiz doğrultusunda attığımız önemli adımlardan biri. Bu yatırım, operasyonel kapasitemizi güçlendirmenin yanı sıra lojistik altyapımızı da daha etkin ve verimli hale getiriyor. Küresel ticaretin bel kemiğini oluşturan deniz taşımacılığında, güvenli ve sürdürülebilir operasyon anlayışımızla büyümeyi sürdürürken, ülkemizin denizcilik sektöründeki gelişimine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yıldızlar 5’in filomuza ve sektörümüze değer katacağına inanıyoruz.” dedi.
Geniş operasyonel ağı ve deneyimli profesyonel kadrosuyla yılda 200’ün üzerinde gemiye acentelik hizmeti sağlayan şirket, 2.000 DWT ile 65.000 DWT tonaj aralığındaki operasyonları başarıyla yönetiyor. Gelecek projeksiyonları doğrultusunda kiralama portföyünü büyüterek operatörlük hizmetlerini başlatmayı planlayan Yıldızlar Deniz İşletmeciliği, filosuna yeni dökme yük gemileri ekleyerek üçüncü şahıslara yönelik armatörlük ve acentelik faaliyetlerini pazar odaklı bir yaklaşımla büyütmeyi hedefliyor.
Yıldızlar Deniz İşletmeciliği Hakkında
2012 yılında Yıldız Entegre’nin yurt dışından temin ettiği ham maddelerin deniz yoluyla taşınması amacıyla kurulan Yıldızlar Deniz İşletmeciliği, zaman içerisinde İGSAŞ ve Yıldız Demir Çelik’in kiralama operasyonlarını da bünyesine kattı. Bugün kendi filosundaki gemileriyle faaliyet gösteren şirket, gemi yönetimi, gemi kiralama, acente hizmetleri ve gemi onarımı gibi denizcilik sektörünün farklı alanlarında küresel standartlarda hizmet sunuyor. Yıldızlar Deniz İşletmeciliği, grup dışı yük taşıma ve kiralama faaliyetleriyle de sektördeki konumunu her geçen gün pekiştiriyor.