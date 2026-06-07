KSO Başkanı Zeytinoğlu enflasyon verilerini değerlendirdi

Zeytinoğlu açıklamasının devamında "ÜFE’deki yukarı yönlü artış trendi de devam ediyor. Bu yükselişin önümüzdeki aylarda maliyetler üzerinde yansımaları olacaktır. Bununla birlikte, ihracatımızın mayıs ayında 22 milyar 504 milyon dolara gerilediğini gördük. Maliyetlerin altında tutulan kur artışı nedeniyle sanayicimizin rekabet kaybı devam ediyor. İhracatın yeniden ivme kazanması için sanayicimiz üzerindeki maliyet baskılarının azaltılmasını, reeskont kredi faizlerinde düşüş ve kredi limitlerinde artış bekliyoruz. Bu noktada yeni TOBB Nefes Kredisi’nin de KOBİ'lerimizin finansmanına katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Mayıs ayında TÜFE yüzde 1,71 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,61’e yükseldi. ÜFE ise, aylık bazda yüzde 2,75 artarken; yıllık bazda yüzde 28,93 olarak açıklandı. Aylık olarak enflasyonda bir önceki aya göre düşüş görülse de hem yıllık bazda hem de hedeflere göre enflasyon verileri yüksek seyrediyor. Jeopolitik risk ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların enflasyon üzerinde yansımalarını hissetmeye devam ediyoruz" dedi.