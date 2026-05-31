Büyükşehir’den dernek başkanlarına proje turu

Kocaeli’de bulunan hemşehri dernek başkanları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği vizyon projelerini yerinde inceledi. Dernek başkanları özellikle Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nin eğitim sistemine hayran kaldı.

31 Mayıs 2026 Pazar 11:01

 ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte hayata geçirdiği vizyon projelerini hemşehri dernek başkanlarına gezdirdi. Bu kapsamda hemşehri dernek başkanları sırasıyla Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, Başiskele Kavşağı Koridor Projesi ve İzmit Saygınlar Kulübü’nü gezerek, yapılan çalışmaları yerinde görme fırsatı buldu. Dernek başkanları özellikle “Engelsiz Şehir” vizyonu doğrultusunda özel gereksinimli bireylerin eğitim ve sosyal hayata katılımını güçlendiren Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’ne hayran kaldı.

 

GONCA’NIN EĞİTİM SİSTEMİNE TAM NOT

Gezi programında hemşehri dernek başkanlarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak eşlik etti. Gezide ilk olarak özel çocukların ve yetişkin engelli bireylerin eğitim gördüğü Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi ziyaret edildi. Merkezin idarecileri, Gonca’nın eğitim sistemi hakkında dernek başkanlarına bilgi verdi. Dernek başkanları, eğitim sistemine tanık oldukları öğrencilerle bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Merkezdeki atölye, sınıf ve uygulamalı eğitimleri yerinde gören dernek başkanları, bu anlamlı hizmetlerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

 

BÜYÜKŞEHİR’E HİZMET TEŞEKKÜRÜ

Hemşehri dernek başkanları ardından Büyükşehir’in 2 milyar TL maliyet tutarıyla hayata geçireceği Başiskele Kavşağı Koridor Projesi’ni gezdi. Teknik personel burada hemşehri dernek başkanlarına projenin geldiği aşama hakkında bilgi verdi. Dernek başkanları son olarak İzmit Saygınlar Kulübü’nü ziyaret ederek, burada bulunan 65 yaş üstü vatandaşlarla sohbet etti. Büyükşehir tarafından kente kazandırılan hizmetleri bizzat yerinde gören ve inceleyen hemşehri dernek başkanları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

