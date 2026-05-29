banner1311
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bayram tatilinden dönüş erken başladı: Kocaeli'de yoğunluk arttı

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde dönüş yoğunluğu başladı. Pazartesi günü mesaiye başlayacak vatandaşların erkenden yola çıkmasıyla, Kuzey Marmara ve TEM otoyollarının Kocaeli geçişinde İstanbul yönünde trafik arttı.

Bayram tatilinden dönüş erken başladı: Kocaeli'de yoğunluk arttı

29 Mayıs 2026 Cuma 22:37

 Kurban Bayramı tatilinin henüz üçüncü gününde dönüş yoğunluğu başladı. Pazartesi günü mesaiye başlayacak olan çok sayıda vatandaşın erkenden yola çıkmayı tercih etmesi, Türkiye'nin en önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Kocaeli geçişinde trafik hareketliliğini artırdı. Tatili memleketlerinde ve turizm bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüşe geçmesiyle birlikte, Kuzey Marmara Otoyolu ile TEM Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde özellikle İstanbul yönünde araç yoğunluğu oluştu. 9 günlük tatilin sonunu beklemek istemeyen sürücüler, otoyollarda akıcı yoğunluk oluşturdu. Trafik ekipleri, yoğunluğun artmasıyla birlikte otoyol güzergahlarında denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler sürücülere hız limitlerine uyulması, takip mesafesinin korunması ve yorgun şekilde direksiyon başına geçilmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Dönüş hareketliliğinin pazar günü daha da artması bekleniyor. 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Antikkapı lezzeti zirveye taşıdı Antikkapı lezzeti zirveye taşıdı
Aktaş Çiftinden, Milli Aile Haftasında Bayram Ziyaretleri Aktaş Çiftinden, Milli Aile Haftasında Bayram Ziyaretleri
Kocaeli'de bayramda iki farklı mevsim Kocaeli'de bayramda iki farklı mevsim
İzmit'te sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı İzmit'te sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı
Büyükşehir’le yollar genişliyor, trafik rahatlıyor Büyükşehir’le yollar genişliyor, trafik rahatlıyor
Bayram Öncesi Trafik Tedbiri: Ağır Taşıtlara Geçiş Kısıtlaması Bayram Öncesi Trafik Tedbiri: Ağır Taşıtlara...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Antikkapı lezzeti zirveye taşıdı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş., kış turizminin uğrak noktalarından biri olan...

Haberi Oku