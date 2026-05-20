KOTO’nun gurur günü: Genel Sekreter Anlıpak’a TOBB Hizmet Şeref Plaketi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen “2026 Yılı Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi. İş dünyasının çatı kuruluşu TOBB bünyesinde uzun yıllar hizmet veren isimlerin onurlandırıldığı törende, Kocaeli Ticaret Odası Genel Sekreteri Mert Anlıpak da anlamlı bir gurur yaşadı. Hizmette 10. yılını dolduran Anlıpak’a Hizmet Şeref Plaketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından takdim edildi.

‘BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM’

Kocaeli Ticaret Odası’nı temsilen törene katılan KOTO Başkanı Necmi Bulut ile Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Genel Sekreter Mert Anlıpak’ı tebrik ederek, özverili çalışmalarının Kocaeli iş dünyasına önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Başkan Necmi Bulut yaptığı değerlendirmede, “Kocaeli Ticaret Odamızın kurumsal gelişimine ve üyelerimize yönelik hizmet kalitesinin artırılmasına büyük katkı sunan Genel Sekreterimiz Sayın Mert Anlıpak’ın bu anlamlı plakete layık görülmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Kendisini gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

MECLİS TOPLANTISINDA TÖREN

Öte yandan, TOBB’da gerçekleştirilen törende yaşanan gurur, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Toplantısı’nda da taçlandırıldı. Kocaeli Ticaret Odası Mayıs Ayı Meclis Toplantısı öncesinde düzenlenen özel törende, Başkan Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Hüseyin Gezer tarafından Genel Sekreter Mert Anlıpak’a hediye takdim edildi. Meclis üyelerinin alkışları eşliğinde gerçekleşen törende, Anlıpak’ın Kocaeli Ticaret Odası’na sunduğu hizmetler ve kurumsal başarıya katkıları vurgulandı.

‘KOTO AİLEMİZ ADINA…’

Törende kısa bir teşekkür konuşması yapan Genel Sekreter Mert Anlıpak, görev süresi boyunca Kocaeli Ticaret Odası çatısı altında çalışmaktan büyük onur duyduğunu ifade ederek, “Bu anlamlı plaketi şahsım adına olduğu kadar, geçmişte ve şimdi birlikte emek verdiğimiz KOTO ailemiz adına da kabul ediyorum. Başta Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Necmi Bulut’a, Meclis Başkanımız Sayın Hüseyin Gezer’e, yönetim kurulumuza, meclis üyelerimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma destekleri için teşekkür ediyorum. Kocaeli iş dünyasına değer katmak adına aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.