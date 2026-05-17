Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Kocaeli'de gençlik rüzgarı

AK Parti Gençlik Kolları'nın Kocaeli'de düzenlediği "Bir Gençlik Şöleni"nde Türkiye'nin dört bir yanından gelen on binlerce genç, müzik ve eğlenceye doydu. Sunuculuğunu Eser Yenenler'in yaptığı etkinlikte, ünlü isimlerin konseri ise gençleri coşturdu.

17 Mayıs 2026 Pazar 13:26

 Turka Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen organizasyon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle buluşması öncesinde renkli sahne performanslarına ve görsel şovlara ev sahipliği yaptı. Eser Yenenler, programın sunuculuğunu üstlendi. Programın açılışında konuşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, gençlere hitap ederek etkinlik boyunca pek çok sürprizin yer alacağını belirtti. 
  Mehteran takımının sahne almasıyla başlayan coşku, yerel sanatçıların yanı sıra Uğur Işılak, Ay Yola müzik grubu ve DJ Burak Yeter'in performanslarıyla devam etti. Stadyumu hınca hınç dolduran gençler, sanatçıların seslendirdiği parçalara hep bir ağızdan eşlik ederek o anları cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştiriyor. Etkinliğin ilerleyen dakikalarında ise gençlerin heyecanla beklediği Sefo'nun sahne alarak stadyumdaki coşkuyu zirveye taşıması bekleniyor.  
  Eğlencenin doruğa ulaştığı etkinlikte Türkiye'de ilk kez dijital koreografi şovu gerçekleştirildi. Gençlerin kollarına taktığı ışıklı bilekliklerle yapılan görsel şov ilgi gördü. "Kadim Futbol" ekibiyle oynanan ödüllü oyunlar ise rekabeti artırırken, kazanan gençlere milli takım forması hediye edildi.  

