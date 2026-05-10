Darıca MED Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezi Açıldı

DUALAR EŞLİĞİNDE AÇILDI
Dualar eşliğinde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, eğitim alanında yapılan yatırımların çocukların geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek MED Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezi’nin Darıca’ya hayırlı olmasını temenni etti.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise yaptığı konuşmada, ilçede eğitime yönelik yatırımları önemsediklerini ifade ederek merkezin öğrencilere önemli katkılar sunacağına inandığını söyledi.
ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAK
Merkezin Kurucu Müdürü Sezgin Karagül de öğrencilerin yalnızca akademik başarılarına değil; sosyal, kültürel ve bireysel gelişimlerine de katkı sunacak bir eğitim modeli oluşturduklarını ifade etti.
Karagül, merkez bünyesinde rehberlik hizmetleri, birebir özel dersler, ödev takibi, deneme kulübü uygulamaları ile matematik, Türkçe, İngilizce, fen bilimleri ve hayat bilgisi derslerinde destekleyici eğitimler verileceğini söyledi. Ayrıca LGS hazırlık sürecinin öğrenci merkezli bir anlayışla yürütüleceğini belirtti.
MED Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezi’nin kurucu kadrosunda Halil Bulut, Bahri Altınbaş, Sezgin Karagül, Erdem Güngör ve Ramazan Yıldız yer alıyor.
Gün boyu süren etkinliklerle devam eden açılış programında vatandaşlar merkezi yakından inceleme fırsatı bulurken, MED Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezi’nin Darıca’da eğitim alanına yeni bir soluk getirmesi ve öğrencilere önemli katkılar sunması bekleniyor.