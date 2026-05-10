Darıca MED Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezi Açıldı

Darıca’da eğitim alanında önemli bir yatırım daha hayata geçirildi. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik faaliyet gösterecek olan MED Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

10 Mayıs 2026 Pazar 13:32

 Yoğun katılımla gerçekleşen açılış programına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Ramazanoğlu, Selma Gülenç, Volkan Akbaş, Hüsamettin Özkan ve Kenan Demirbaş, Med Eğitim Kurumları Genel Koordinatörü Emin Tikdağ,  Darıca Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, Anahtar Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Fatih Kürşat Demir, MHP Darıca İlçe Başkanı Fikret Ağbaba, İYİ Parti Darıca İlçe Başkanı Pınar Demirel, Yeniden Refah Partisi Darıca İlçe Başkanı Fatih M. Çakır, BBP Darıca İlçe Başkanı Kadir Gedikli, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Sivil Toplum Merkezi Bölge Sorumlusu Celalettin Yaylak, DADEF Başkanı Mesut Koca, Kent Konseyi Başkan Vekili Metin Kılıç,  DASİAD Başkanı Yakup Törk, Türk Kızılay Gebze Şubesi Başkanı Celalettin Kurt, Darıca Trabzonlular Dernek Başkanı Umut Sağlam, Gebze İngilizce Dünyası Kurucuları İrem Bayrak ve Fatih Bayrak, Darıca Anahtar Parti Başkan Vekili Doğan Küçük ile Kadın Kolları Başkanı Özden Yaman’ın yanı sıra federasyon başkanları, dernek başkanları, muhtarlar, okul müdürleri, basın mensupları, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

DUALAR EŞLİĞİNDE AÇILDI

Dualar eşliğinde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, eğitim alanında yapılan yatırımların çocukların geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek MED Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezi’nin Darıca’ya hayırlı olmasını temenni etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise yaptığı konuşmada, ilçede eğitime yönelik yatırımları önemsediklerini ifade ederek merkezin öğrencilere önemli katkılar sunacağına inandığını söyledi.

ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAK

Merkezin Kurucu Müdürü Sezgin Karagül de öğrencilerin yalnızca akademik başarılarına değil; sosyal, kültürel ve bireysel gelişimlerine de katkı sunacak bir eğitim modeli oluşturduklarını ifade etti.

Karagül, merkez bünyesinde rehberlik hizmetleri, birebir özel dersler, ödev takibi, deneme kulübü uygulamaları ile matematik, Türkçe, İngilizce, fen bilimleri ve hayat bilgisi derslerinde destekleyici eğitimler verileceğini söyledi. Ayrıca LGS hazırlık sürecinin öğrenci merkezli bir anlayışla yürütüleceğini belirtti.

MED Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezi’nin kurucu kadrosunda Halil Bulut, Bahri Altınbaş, Sezgin Karagül, Erdem Güngör ve Ramazan Yıldız yer alıyor.

Gün boyu süren etkinliklerle devam eden açılış programında vatandaşlar merkezi yakından inceleme fırsatı bulurken, MED Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezi’nin Darıca’da eğitim alanına yeni bir soluk getirmesi ve öğrencilere önemli katkılar sunması bekleniyor.


