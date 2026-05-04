KOTO, işletmelere yeşil dönüşümde kılavuzluk ediyor

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) tarafından MARKA Teknik Destek Programı kapsamında yürütülen “İmalat Sektöründe Yeşil Dönüşüm ve Karbon Ayak İzi Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde ‘Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) Bilgilendirme Toplantısı’ düzenledi. İlginin yoğun olduğu toplantıda, Avrupa Birliği’nin hayata geçirdiği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve bunun Türk iş dünyasına etkileri detaylı şekilde ele alındı.

‘KARBON AYAK İZİ ARTIK BİR TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUK’

Toplantı, konuk konuşmacı Betül Özbay’ın karbon ayak izi ve su verimliliği konulu sunumu ile başladı. İşletmelerin yeni döneme hızla uyum sağlaması gerektiğini vurgulayan Özbay, “Karbon ayak izi, artık sadece çevresel bir kavram değil, doğrudan ticaretin bir parçası haline geldi. Firmalar ne kadar üretim yaptıkları kadar, bu üretimi ne kadar düşük emisyonla gerçekleştirdiklerini de göstermek zorunda” dedi. Özbay, karbon ayak izinin doğru hesaplanmaması durumunda firmaların ciddi maliyetlerle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekerek: “Bugün birçok firma gerçek veriler yerine varsayılan emisyon değerleri kullanıyor. Bu da aslında düşük emisyonlu üretim yapan firmaların bile yüksek karbon maliyetleriyle karşılaşmasına neden oluyor” ifadelerine yer verdi. Su verimliliği konusuna da değinen Özbay, kaynak yönetiminin önemine işaret etti: “Su artık stratejik bir kaynak. ISO 46001 gibi sistemler sadece çevreyi korumak için değil, aynı zamanda işletme maliyetlerini düşürmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için kritik bir araçtır.”

‘SKDM İLE REKABET KURALLARI YENİDEN YAZILIYOR’

Genel bilgilendirme sunumunu gerçekleştiren konuşmacı Muhammet Şerif Yılmaz ise küresel gelişmelerin sanayi üzerindeki etkilerine dikkat çekerek şunları ifade etti: “Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat süreciyle birlikte ticaretin kuralları değişiyor. Artık ürünlerin sadece fiyatı değil, karbon içeriği de sınırda değerlendiriliyor.” Yılmaz, Türkiye’nin bu süreçte hızlı hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak: “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, firmalarımız için hem bir risk hem de fırsat. Uyum sağlayan işletmeler rekabette öne çıkacak, hazırlıksız olanlar ise ciddi maliyetlerle karşılaşacak.” Küresel ısınma ve emisyon artışlarına da değinen Yılmaz, sanayinin dönüşümünün kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Sanayileşme, fosil yakıt kullanımı ve artan üretim, küresel emisyonları hızla artırdı. Bu tablo artık sürdürülebilir değil ve dönüşüm kaçınılmaz” dedi.

KOTO’DAN FİRMALARA YOL HARİTASI

Toplantı kapsamında firmalara karbon ayak izi hesaplama, raporlama ve azaltım süreçlerine ilişkin teknik bilgiler aktarılırken, proje kapsamında seçilecek 5 firmaya birebir danışmanlık desteği sağlanacağı bildirildi. Kocaeli Ticaret Odası, proje ile bölgedeki üretici firmaların özellikle Avrupa pazarında rekabet gücünü koruyabilmesi için yeşil dönüşüm süreçlerine uyum sağlamasının hedeflendiğini ifade etti.