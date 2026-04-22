23 Nisan coşkusu çocuklarla paylaşılacak











Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da çocukların 23 Nisan coşkusuna ortak olacak. İzmit ve Gebze’de gerçekleştirilecek etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlenecek. Büyükşehir’in İzmit’te 4 gün, Gebze’de ise bir gün boyunca düzenleyeceği atölye ve alan etkinliği, şiddet ve kötülüğe karşı sanatın iyileştirici gücünü ön plana çıkaracak.

ETKİNLİKLER 11.00-19.00 SAATLERİ ARASINDA



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı dopdolu programlarla kutlayacak. İzmit Milli İrade Meydanı’nda 23-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek festivalde çocuklar; sanat, bilim, spor ve edebiyatla iç içe vakit geçirecek. 60’tan fazla atölye, miniklere unutulmaz bir bayram neşesi sunarken, etkinlikler her gün 11.00 ile 19.00 saatleri arasında düzenlenecek.





ANLAMLI TEMA: “ÇOCUK VE SANAT”



Bu yılın teması olarak belirlenen “Çocuk ve Sanat”, son dönemde yaşanan üzücü olaylara anlamlı bir gönderme niteliği taşıyor. Büyükşehir Belediyesi, sanatın iyileştirici ve barışçıl gücünden yola çıkarak etkinlik programını bu çerçevede şekillendirdi.





SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ ÖNE ÇIKACAK



Festivalde atölyeler, alan etkinlikleri, mini yarışmalar, sanat ve spor aktiviteleri, dijital oyun alanları, minik yaş gruplarına özel etkinlikler ile farkındalık çalışmaları yer alacak. Tüm etkinlikler, çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlayacak. Birbirinden eğitici ve eğlenceli 60’tan fazla atölye, 4 gün boyunca İzmit Milli İrade Meydanı’nda çocukların 23 Nisan coşkusuna eşlik edecek.





ATÖLYELER DOLU DOLU



Küçülen kağıtlar, vitray, tezhip, çömlek, mozaik, linol çanta boyama, karikatür çizim gibi birçok yaratıcı atölye çocuklarla buluşacak. Ayrıca kil tablet, 3D boyama, mis kokular, ahşap boyama, uçurtma, çim adam yapımı ve yüz boyama gibi etkinlikler de programda yer alacak.





ALAN ETKİNLİKLERİ VE OYUNLAR



Milli İrade Meydanı’nda kurulacak alanlarda; 360 fotoğraf çekim alanı, izcilik kampı ve atölyeleri, masal dinletileri, bilgi yarışmaları ve çocuk köyleri yer alacak. Ulaşımpark Mini Tramvay ve okçuluk alanı da çocukların ilgisini çekecek etkinlikler arasında olacak.









SPOR VE TEKNOLOJİ BİR ARADA



Geleneksel okçuluk, tırmanma duvarı, masa tenisi, mini golf ve spor parkuru gibi aktivitelerin yanı sıra sanal gerçeklik deneyim alanı, VR okçuluk ve refleks oyunları da çocuklara farklı deneyimler sunacak. Farkındalık alanlarında ise trafik, afet ve çevre bilincine yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek.





EĞLENCE HİÇ BİTMEYECEK



Resim küpü ve çocuk sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergi alanı etkinliklere renk katacak. Jonglör, palyaço, canlı heykel, tahta bacak ve maskotlar ise dört gün boyunca miniklere eşlik ederek bayram coşkusunu artıracak.





GEBZE’DE DE 23 NİSAN COŞKUSU YAŞANACAK





23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de de birçok etkinliğe imza atacak. 23 Nisan Perşembe günü Gebze Millet Bahçesi’nde düzenlenecek “23 Nisan Çocuk Şenliği”, Lokomotif Çocuk Köyü’nün açılışıyla başlayacak. Etkinliklerde, çocuklar unutamayacakları bir gün geçirecek. Lokomotif Çocuk Köyü’nün eğitici ve eğlenceli yaklaşımıyla hazırlanan programda; atölye çalışmaları, sokak oyunları ve interaktif etkinliklerle çocuklar keyifli vakit geçirecek.





ETKİNLİKLER VE ATÖLYELER





Saat 11.00 ile 19.00 arasında düzenlenecek etkinlikler kapsamında çocuklar için; uçurtma atölyesi, bileklik yapım atölyesi, mozaik yapım atölyesi, teraryum yapım atölyesi, punch yapım atölyesi, marangoz yapım atölyesi, kruvasan atölyesi, neşeli meyveler atölyesi, tematik oyun alanları ve şişme oyun alanları kurulacak.





