Başkan Büyükakın’dan Babalar Günü mesajı

Büyüklerin ve babaların varlığının lütuf olduğunu hatırlatan Başkan Büyükakın, şu ifadelere yer verdi;

“Bugün, babalarımızın ve büyüklerimizin varlığını sıradanlaştıran, onlara hürmette kusur eden her anlayış, aslında kendi geleceğinin köklerini baltalamaktadır. Bir babanın kırık kalbi, evladın iki cihandaki en büyük hüsranıdır. Onların duasını alamayan bir ömür, hangi maddi zenginliğe ulaşırsa ulaşsın, aslında baştan aşağı bir iflastır.

Biliyoruz ki; baba duası, bir insanın bu dünyada yanına alabileceği en büyük manevi sermayedir. O dua, hayatın tüm fırtınalarına karşı insanı koruyan görünmez bir zırhtır. Gelin, vakit henüz çok geç değilken, o çınarların gölgesindeyken kıymetlerini bilelim. Onları sevgi ve saygıdan mahrum bırakmayalım.

Bu duygu ve düşüncelerle; evlatları için kendi hayatlarından vazgeçen, her fırtınada yuvasını ayakta tutmak için dimdik duran tüm fedakâr babalarımızın ellerinden öpüyorum.

Vatanımızın bekası, evlatlarımızın geleceği için en değerli varlıklarını, ciğerparelerini toprağa veren, metanetin ve sabrın yeryüzündeki tanımı olan kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli babalarına en derin şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş olan ancak öğrettikleri erdemlerle yolumuzu aydınlatmaya devam eden tüm babalarımızı rahmet, minnet ve dualarla yâd ediyorum. Babalar Günü’müz kutlu olsun”