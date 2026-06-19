KSO Başkanı Zeytinoğlu’ndan Kocaeli Sanayi Kapasite Anketi ve Endeksi Değerlendirmesi

KSO Başkanı, “Kocaeli sanayi endeksi haziran sonuçlarına göre, haziran ayı endeks skoru 92,4 olarak gerçekleşti. Alt kırılımlarda ise makine sektöründe 95,8, metal sektöründe 93,3, otomotiv sektöründe 89 ve kimya sektöründe 83,7 oldu. Makine ve metal sektörünün genel endeks değerinin üzerinde olması bu sektörde olumlu beklentinin devam ettiğine işaret ediyor. Sektörlerdeki firmaların, beklentilerini yansıtan endeks değerlerinin 100’ün altında seyretmesi sektörlerin geleceğe ilişkin temkinli duruşunu yansıtıyor” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi kapasite anketiyle oluşturulan “Kapasite Kullanım Oranı” ve “Kocaeli Sanayi Endeksi” ile TCMB İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı haziran verileri hakkında değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu, “Haziran ayında Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 70,6 olarak gerçekleşti. TCMB tarafından açıklanan Türkiye geneli kapasite kullanım oranı ise sınırlı artışla 74,5 oldu. Kapasite kullanımındaki sınırlı artışta haziran ayı ihracatındaki toparlanmanın ve savunma sanayindeki üretim ivmesinin etkilerini görüyoruz. Haziran ayında, Kocaeli ve Türkiye geneli için metal sektöründe ortalama kapasitenin üzerinde artış, kimya sektöründe ise ortalama kapasite kaybının paralel seyrettiğini görüyoruz. Makine sektöründe ise Türkiye genelinde kapasite kaybı gözlemlenirken Kocaeli’de artış oldu. Haziran ayında, geçen aya göre Kocaeli’de kimya ve otomotiv sektörlerinde, Türkiye genelinde ise kimyasal imalat sektörü kapasite kullanımında düşüş olduğunu görüyoruz. Kocaeli sanayi kapasite anketine göre, Kapasite kullanımındaki kaybın nedenleri arasında tüm sektörlerde talep yetersizliği ve finansman zorlukları olmakla birlikte kimya sektörü için hammadde/ekipman zorluklarının devam ettiğini görüyoruz” dedi.