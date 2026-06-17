GTO BAŞKANI ASLANTAŞ OSB BAŞKANLAR TOPLANTISINDA

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü ile bir araya gelen Gebze Ticaret Odası Başkanı Aslantaş , sanayinin sürdürülebilir büyümesi, yatırım ortamının geliştirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve organize sanayi bölgelerinin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunarak ; Bölgemiz ve ülkemiz sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak iş birliği fırsatlarının da ele alındığı programın hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni etti.

Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan ve İstanbul Anadolu OSB başkanı Murat Çökmez ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan , GTO Başkanı Aslantaş, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK ) Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükçü, Organiza Sanayi Başkanları ile iş insanları katıldı