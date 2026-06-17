Kocaeli sahillerinde yeni ücret tarifeleri açıklandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz sezonunun açılması ile birlikte plajlarda sunulacak şemsiye, şezlong ve çadır kamp alanlarına ilişkin ücret tarifelerini belirledi. Şehit yakınları (1. derece) ve gaziler plajlardaki şezlong, şemsiye ve çadır kamplardan ücretsiz yaralanabilecekken emekliler ise yüzde 50 indirimli şekilde faydalanabilecek.

KOCAELİ PLAJLARI ÇEVRE İLLERİN DE TERCİHİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sorumluluğunda bulunan plajları “Mavi Bayrak” hedefi doğrultusunda dünya standartlarına taşıma çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kandıra’da 7, Karamürsel sahillerinde ise 2 olmak üzere toplam 9 Mavi Bayraklı plaj yaz sezonuna hazır hale getirildi. Vatandaşların plajlardan en verimli şekilde yararlanabilmesi için tüm detayları planlayan Büyükşehir Belediyesi, söz konusu hizmetlere ilişkin ücret tarifelerini de belirledi. Sadece Kocaeli halkının değil, çevre illerden gelecek tatilcilerin de uğrak noktası olan mavi bayraklı plajlar, yaz sıcağından bunalanlar için ideal bir tatil imkânı sunacak.

STANDARTLAR KORUNDU, ALTYAPI İYİLEŞTİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesinde de vurguladığı üzere sahillerde “Mavi Bayrak” standartlarının korunması ve turizm altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Kandıra ve Karamürsel sahillerinde bulunan 9 Mavi Bayraklı plajda deniz suyu temizliği ile çevre kalitesinin korunmasına yönelik planlamalar yapıldı.

TÜM İHTİYAÇLARA CEVAP VEREN PLAJLAR

Kandıra ilçesindeki Bağırganlı, Seyrek, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı ve Cebeci sahillerinin yanı sıra Darıca Bayramoğlu ile Karamürsel Altınkemer ve Ereğli Kumyalı plajlarındaki tüm ihtiyaçlar en ince ayrıntısına kadar planlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Belde A.Ş. tarafından işletilecek plajlar, 13 Haziran Cumartesi günü itibarıyla tatilcilere hizmet vermeye başladı. Plajlardaki tüm tuvaletler ücretsiz olarak hizmet verirken, şehit yakınları (1. derece) ve gaziler plajlardaki tüm hizmetlerden ücretsiz, engelli vatandaşlar ise yüzde 50 indirimli yararlanabilecek.

7 OTOPARK VE 3 KARAVAN PARK HİZMET VERECEK

Tatilini Kocaeli’nin eşsiz sahillerinde geçirmek isteyen vatandaşlar için 670 araç kapasiteli 7 otopark ile 270 araç kapasiteli 3 karavan park hizmet verecek. Söz konusu alanlar Büyükşehir Belediyesi iştiraki Akçapark A.Ş. tarafından işletilecek. Otopark ücreti günlük 175 TL olarak belirlenirken, karavan park ücreti günlük 350 TL, elektrik hizmeti sunulan karavan park alanlarında ise günlük ücret 500 TL olacak.

ÜCRET TARİFELERİ AÇIKLANDI

Belde A.Ş. tarafından işletilen halk plajlarında standart ücret tarifesi belirlendi. Buna göre şemsiye ve şezlong kiralama ücreti adet başına günlük 150 TL olurken, 1 şemsiye ve 2 şezlongdan oluşan takımın kiralama bedeli ise günlük 300 TL olarak açıklandı. Kandıra’daki aile plajlarında (Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı ve Cebeci sahilleri) ise takım kiralama ücreti günlük 400 TL olarak uygulanacak.

ÇADIR TUTKUNLARINA ÖZEL ALAN

Büyükşehir, çadır tutkunlarını da unutmadı. Plaj hizmetleri kapsamında Belde A.Ş. tarafından Kovanağzı sahilinde, Akçapark A.Ş. tarafından ise Bağırganlı sahilinde işletilen çadır kamp alanlarında vatandaşlar kendi çadırlarını getirerek hizmet alabilecek. Alınacak ücret, çadırın büyüklüğüne göre belirlenecek. Buna göre 0-10 metrekare alan için 300 TL, 10-20 metrekare için 450 TL, 20-30 metrekare için ise 600 TL hizmet bedeli uygulanacak. Kovanağzı ve Bağırganlı çadır kamp alanlarından şehit yakınları (1. derece) ve gaziler ücretsiz, emekli ve engelli vatandaşlar ise yüzde 50 indirimli yararlanabilecek.

STANDART ÜCRETLER (EMEKLİLER DÂHİL)

Şemsiye Kiralama (Tüm Sahiller/1 Adet-Günlük) 150 TL

Şezlong kiralama (Tüm Sahiller/1 Adet-Günlük) 150 TL

Takım Kiralama (Tüm Sahiller/1 Adet Şemsiye ve 2 Adet Şezlong-Günlük) 300 TL

Takım Kiralama (Aile Plajları)

Kandıra ilçesi Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı ve Cebeci Sahilleri/1 adet Şemsiye, 2 Adet Şezlong, 2 Adet Minder ve 1 Adet Sehpa-Günlük) 400 TL

ENGELLİLERE YÖNELİK ÜCRETLER YÜZDE 50 İNDİRİMLİ

Şemsiye Kiralama (Tüm Sahiller/1 Adet-Günlük) 75 TL

Şezlong Kiralama (Tüm Sahiller/1 Adet-Günlük) 75 TL

Takım Kiralama (Tüm Sahiller/1 Adet Şemsiye ve 2 Adet Şezlong-Günlük) 150 TL

Takım Kiralama (Aile Plajları)

Kandıra ilçesi Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı, ve Cebeci Sahilleri/1 Adet Şemsiye, 2 Adet Şezlong, 2 Adet Minder ve 1 Adet Sehpa-Günlük) 200 TL

ÇADIR YERİ KİRALAMA STANDART ÜCRETLER

Kandıra ilçesi: Kovanağzı Sahili/1 Adet-Günlük

Kandıra ilçesi: Bağırganlı Sahili/1 Adet-Günlük

0-10 metrekare: 300 TL

10-20 metrekare: 450 TL

20-30 metrekare 600 TL

0-10 metrekare: 150 TL (Emekliler ve gaziler)

10-20 metrekare: 225 TL (Emekliler ve gaziler)

20-30 metrekare 300 TL (Emekliler ve gaziler)

OTOPARK VE KARAVAN PARK STANDART ÜCRETLER

Otopark Günlük: 175 TL

Karavan Park Günlük: 350 TL

Elektrik Hizmeti Sunulan Karavan Park Günlük: 500 TL

İŞLETİM BİLGİLERİ

1. Ücretlere %20 K.D.V. dahildir.

2. Şezlong ve şemsiyelerin saatlik kiralanması halinde günlük ücret uygulanacaktır.

3. Ödemeler kredi kartı veya banka kartı ile yapılacaktır.

4. Nakit ödeme kabul edilmeyecektir.

5. İndirimli ve ücretsiz uygulamalardan faydalanabilmek için ilgili kimlik kartının ibraz edilmesi gerekmektedir.

6. Plajlarda bırakılan değerli eşyaların kaybolması halinde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

7. Şezlong ve şemsiye kiralama ile tuvalet hizmetleri Darıca

Bayramoğlu Kadınlar Plajı hariç tüm sahillerde haftanın 7 günü 09.00-19.00 saatleri arasında sunulacaktır.

8. Darıca Bayramoğlu Kadınlar Plajı çalışma saatleri hafta içi:10.00-18.00, Cumartesi: 10.00-19.00, Pazar: 09.00-18.00 olarak uygulanacak.

9. Darıca Bayramoğlu Kadınlar Plajı’na 8 yaş ve üzeri erkek çocukların girmesi yasaktır.

10. Kandıra Kovanağzı Sahili Çadır Kamp Alanı’nda haftanın 7 günü 24 saat hizmet sunulacaktır.