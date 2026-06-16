Dip çamuru temizliğine devletin zirvesinden teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İzmit Körfezi’nin dipten dirilişi için yapılan çalışmalarda emeği geçenleri tebrik etti. Erdoğan, bu kıymetli çalışmanın, Fethiye Körfezi’nde de aynı başarıyla yürütülmesi temennisinde bulundu.

DİPTEN DİRİLİŞ BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, Cumhurbaşkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi, İzmit Körfezi’ni adeta yeniden canlandırdı. Dipten dirilişi başlatan çalışma ile İzmit Körfezi'ne yıllardır görülmeyen deniz canlıları geri geldi. Aynı zamanda Avrupa’nın da en büyük çevre projelerinden biri olan dip çamuru temizliği, Türkiye’nin gündeminde yer almayı sürdürüyor.

BAKAN KURUM DALIŞ YAPTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hafta sonu geldiği ilimizde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte çalışmanın yürütüldüğü alanda dalış gerçekleştirdi. Dipten dirilişin canlı şahidi olan Bakan Kurum o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Bakan Kurum’un paylaşımını alıntılayarak projeyi yürüten herkesi tebrik etti. Paylaşımında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni etiketleyen Emine Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“KARARLILIĞIN GÖSTERGESİ”

“İzmit Körfezi’nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmalarıyla Marmara Denizi’nin yeniden hayat bulmasına katkı sağlayan başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum olmak üzere emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Denizin derinliklerinde ekosistemin canlanmaya başlaması, balıkların ve diğer canlıların yeniden görülmesi; doğaya gösterilen özenin ve kararlılığın en somut göstergesi. Marmara’ya nefes aldıran bu kıymetli çalışmanın, Fethiye Körfezi’nde de aynı başarıyla devam etmesini temenni ediyorum.”