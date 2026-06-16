Kocaeli’nin ilk gül serası kadın elinden

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla tarımda yeni bir dönemin kapılarını aralayan önemli bir proje daha hayata geçirildi. Kadın girişimci Fatma Çelebi, yıllardır hayalini kurduğu gül üretimini Büyükşehir’in sağladığı modern sera koşullarında gerçekleştirdi. Kocaeli’nin ilk gül serasında düzenlenen tanıtım ve ilk hasat programı büyük ilgi gördü.

FATMA ÇELEBİ’NİN HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği modern sera koşullarında kesme gül üretimi gerçekleştiren, aynı zamanda gül yağı, gül suyu, kozmetik ve parfümeri alanlarında katma değerli aromatik ürünler geliştiren girişimci Fatma Çelebi (35), yıllardır kurduğu hayalini gerçeğe dönüştürdü. Bu kapsamda Kocaeli’nin ilk gül serasında gerçekleştirilen tanıtım ve ilk hasat programı büyük ilgi gördü.

BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİYLE ÜRETİME KATKI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere yüzde 50 hibeyle sağlanan modern seralar, üreticilere yeni gelir kapıları açmaya devam ediyor. Tarıma ve üreticiye verilen destek sayesinde bölgedeki çiftçiler alternatif üretim modelleriyle tanışırken, kırsal kalkınma da güçleniyor.

Bu kapsamda kurulan gül serasında yetiştirilen güller yalnızca kesme çiçek olarak değerlendirilmiyor, aynı zamanda yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor.

TANITIM PROGRAMINA YOĞUN İLGİ VARDI

İzmit Kozluca Mahallesi’nde düzenlenen tanıtım programında ilk kez serada yetiştirilen güllerin tanıtımı ve hasadı gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Vali Yardımcısı Nuri Özder, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, kadın girişimci Fatma Çelebi ve üreticiler katıldı.

GÜLDEN PARFÜME, ESANSTAN KOZMETİĞE UZANAN YOLCULUK

Kadın girişimci Fatma Çelebi tarafından yetiştirilen güller; gül esansı, parfüm ve çeşitli kozmetik ürünlere dönüştürülüyor. Özenle paketlenen ürünler satışa sunularak hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Tarladan sofraya anlayışının ötesine geçen bu girişim, “tarladan markaya” uzanan başarılı bir üretim hikâyesi olarak dikkati çekiyor.

GÜL HASADI VE BUDAMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

Etkinlik kapsamında serada yetiştirilen birbirinden güzel güllerin hasadı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve katılımcılar hasat çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı bulurken, serada budama işlemleri de uygulamalı olarak gösterildi. Gül üretiminin incelikleri hakkında bilgi verilen programda katılımcılar, serayı gezerek yapılan çalışmaları yakından takip etti.

KOCAELİ TARIMINDA ÖRNEK PROJE

Kocaeli’nin ilk gül serası üretimden işlenmeye, markalaşmadan satışa kadar uzanan bütüncül yapısıyla bölge tarımı için örnek bir model oluşturuyor. “Her gül önce bir hayaldi” sloganıyla hayata geçirilen proje, kadın girişimciliğinin, üretimin ve katma değerli tarımın başarılı bir örneği olarak dikkati çekiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin üreticilere yönelik destekleri sayesinde tarımda yeni başarı hikâyeleri yazılmaya devam ediyor.

“KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRETİM KOCAELİ'NİN GELECEĞİDİR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban, Başkan Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileterek, Büyükşehir olarak tarıma ve hayvancılığa yönelik desteklerin her geçen yıl arttığını, katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin teşvik edildiğini vurguladı.

Balaban, üreticilerin gelir seviyesinin yükseltilmesi, kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi ve tarımsal çeşitliliğin artırılması amacıyla yürütülen projelerin Kocaeli tarımına önemli katkılar sunduğu ifade ederek, ilk defa gerçekleştirilen gül yetiştiriciliği projesini başarıyla yürüten girişimci Fatma Çelebi’ye teşekkür etti.

HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Kocaeli’de modern sera koşullarında kesme gül üretimi gerçekleştiren, aynı zamanda gül yağı, gül suyu, kozmetik ve parfümeri alanlarında katma değerli aromatik ürünler geliştiren girişimci Fatma Çelebi (35), yıllardır kurduğu hayalini gerçeğe dönüştürdü.

“BÜYÜKŞEHİR’İN DESTEĞİ CESARET VERDİ”

Kocaeli’de modern sera koşullarında kesme gül üretimi yapan kadın girişimci Fatma Çelebi, kendisine verilen desteklerden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Çelebi, desteklerin kendisine cesaret verdiğini belirterek, kadın girişimcilerin doğru desteklerle önemli başarılara imza atabileceğini söyledi.

KOCAELİ’NİN İLK GÜL SERASI

Fatma Çelebi, yıllardır kurduğu hayalini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Ziraat Odası’nın destekleriyle gerçeğe dönüştürdüğünü ifade ederek, “Kentin ilk modern gül serasını kurarak, hem bölgedeki kesme gül ihtiyacını karşılamayı hem de aromatik ürünlerle bu sektörde Kocaeli’yi önemli bir merkez haline getirmeyi hedefliyorum” dedi.

“ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIRACAĞIZ”

Uzun süren araştırma ve planlama sürecinin ardından Kocaeli’de modern bir gül serası kurmaya karar verdiğini belirten Çelebi, hayalini kurduğu projeyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 50 hibe desteği ve Ziraat Odası’nın katkılarıyla hayata geçirdiğini söyledi. Kasım ayında kurulan serada bugün yaklaşık 2 bin 300 gülün bulunduğunu ifade eden Çelebi, “Kocaeli’de gül üretimine yönelik ilgi, beklediğimizden yüksek oldu. Özellikle çiçekçiler ve sektör temsilcilerinden olumlu geri dönüşler aldık. İlerleyen süreçte sera kapasitesini artırarak farklı gül çeşitlerinin de üretimini gerçekleştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

“TAHİR BAŞKANA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı hibe desteğinin girişimi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Çelebi, “Bu benim için yıllar önce kurduğum bir hayaldi. Büyükşehir Belediyemizin destekleri sayesinde bu hayalimi gerçekleştirme fırsatı buldum. Sağlanan katkılar küçük girişimcilerin önünü açıyor. Desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“BAŞARININ SIRRI; SABIR VE EMEK”

Kadın girişimci olarak böyle bir projeye öncülük etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Çelebi, tarımsal üretimin sabır ve emek gerektirdiğini vurgulayarak, kadınların bu süreçte önemli başarılara imza atabileceğini ifade etti. Çelebi, gül yetiştiriciliğinin zorluklarının sıkça dile getirildiğini ancak doğru planlama ve kararlılıkla başarılı sonuçlar elde edilebileceğini dile getirdi.

“BU GİRİŞİM GELECEKTE GENİŞ KİTLELERE ULAŞACAK”

Kurucusu olduğu Rose Shiny markasının geleceğine ilişkin hedeflerini de paylaşan Fatma Çelebi, markayı yalnızca Isparta Gülü ve katma değerli ürünlerle sınırlı görmediğini söyledi. Rose Shiny’i, gülün tüm değerini yansıtan, farklı gül çeşitlerinin üretildiği, yerelden ulusala ve uluslararası pazarlara uzanan güçlü bir marka haline getirmeyi amaçladığını ifade eden Çelebi, Kocaeli’den doğan bu girişimin gelecekte çok daha geniş kitlelere ulaşacağına inandığını sözlerine ekledi.