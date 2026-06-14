Büyükşehir’de sanatın “İz”i bu sergide

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Güzel ve Geleneksel Sanatlar Bölüm öğrencileri, “Bir Dokunuş, Bir İz, Bir Anlam” temasını taşıyan sergi düzenledi. Öğrenciler; seramikten hat’a, ebrudan çiniye, yağlı boyadan minyatüre kadar 141 eserin yer aldığı yıl sonu sergisinde profesyonel sanat yaşamına aday olduklarını kanıtladı. Sergide eseri olan 65 öğrenci de bölümlerinden başarıyla mezun oldu.

SERGİDE 113 ÖĞRENCİYE AİT 141 ESER YER ALDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Güzel ve Geleneksel Sanatlar Bölümü öğrencileri yıl boyunca hazırladıkları eserlerden oluşan bir sergi düzenledi. “Bir Dokunuş, Bir İz, Bir Anlam” temasını taşıyan sergi, geleceğin sanatçılarının Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nda yetiştiğini gözler önüne serdi. Sergide 113 öğrenciye ait 141 eser yer aldı. Eserler her iki bölümün “Çocuk Resim”, “Yetişkin Resim”, “Seramik”, “Çini”, “Ebru”, “Çocuk Ebru”, “Hat”, “Kat’ı”, “Tezhip” ve “Minyatür branşlarında verildi. Sergide eserleri olan 65 öğrenci de bölümlerinden başarıyla mezun oldu.

SERGİNİN AÇILIŞINA YOĞUN KATILIM SAĞLANDI

Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde gerçekleştirilen serginin açılışına Başkan Vekili Berna Abiş’in yanı sıra Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Zabıta Dairesi Başkanı Arif Usta, Güzel ve Geleneksel Sanatlar eğitmenleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TANITIM VİDEOSU İZLETTİRİLDİ

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmenlerinden oluşan trio, aralarında Kocaeli Türkülerinin yer aldığı klasik eserler seslendirdi. Ayrıca açılış öncesinde, serginin tanıtımı için Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan video gösterildi.

SANATIN EN GÜÇLÜ YÖNÜ İZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileterek sözlerine başlayan Başkan Vekil Berna Abiş, serginin temasını taşıyan “İz” vurgulamasına dikkat çekti. “İz”in, aslında sanatın en güçlü yönlerinden birini ifade ettiğini kaydeden Abiş, “Çünkü her dokunuş bir iz bırakır; her emek, her düşünce ve her üretim kendi hikâyesini anlatır. Bu anlayışla belirlenen “Bir dokunuş, bir iz, bin anlam” teması, bu sergideki eserlerin ruhunu da en güzel şekilde yansıtmaktadır” dedi.

113 ÖĞRENCİDEN 141 ESER

Abiş sergide; Geleneksel ve Görsel Sanatlar Bölümü’nde eğitim gören 113 öğrencinin 141 adet eseri olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu: “Öğrencilerimizin bir yıl boyunca gösterdikleri gayretin, disiplinin ve sanat yolculuğunun somut birer yansımasıdır. Her bir çalışmada öğrenmenin heyecanını, üretmenin mutluluğunu ve sanatla kurulan güçlü bağı görmek mümkündür. Bu anlamlı serginin ortaya çıkmasında emeği bulunan tüm eğitmenlerimize, özveriyle çalışan öğrencilerimize ve organizasyonda görev alan herkese gönülden teşekkür ediyorum.”

SERGİ 28 HAZİRAN’A KADAR AÇIK

Başkan Vekil Abiş, tüm sanatseverleri 9-28 Haziran tarihleri arasında Seka Sanat ve İhtisas Merkezi’nde ziyaret edilebilecek olan “İz” Öğrenci Sergisi’ni gezmeye ve bu kıymetli eserleri yakından görmeye davet etti.

BAŞKAN VEKİLİ ABİŞ’TEN TEŞEKKÜR

Konuşmanın sonunda Başkan Vekili Abiş’e Büyükşehir Belediye Konservatuvarı tarafından anı objesi takdim edildi. Ocak ayında açılışına katıldığı Şehrengiz Sergisi’nde beğendiği seramik heykeli Başkan Vekili Abiş’e hediye edildi. Söz konusu takdim, eserin sahibi olan Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Çocuk Resim Bölümü eğitmeni Berrin Bul tarafından gerçekleştirildi. Berrin Bul’a teşekkür eden Başkan Vekili Abiş “Sergide bu eseri görmüş ve çok beğenmiştim. Zarif jestinize çok teşekkür ederim, mahcup ettiniz” dedi.

EĞİTMENLERE TEŞEKKÜR ÇİÇEĞİ

Abiş de emeklerinden dolayı Geleneksel ve Görsel Sanatlar Bölümü eğitmenlerine çiçek takdim ederek teşekkür etti. Her iki bölümden mezun olan 65 öğrenci ile eğitmenlerinin yen aldığı toplu anı fotoğrafının alınmasının ardından sergi açılışı gerçekleştirildi. Başkan Vekil Abiş, sergide yer alan eserleri tek tek inceleyerek, eser sahibi öğrencilerden ve eğitmenlerden bilgi aldı.

65 ÖĞRENCİ MEZUN OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Güzel ve Görsel Sanatlar Bölümü’nde bu eğitim döneminde 231 öğrenci eğitim aldı. 65 öğrenci ise söz konusu her iki bölümdeki eğitmelerini tamamlayarak mezun olmaya hak kazandı.

İKİ BÖLÜMÜN EMEĞİ BU SERGİDE

Bir yıllık emeğin gözler önüne serildiği İz Öğrenci Sergisi’nde, 113 görsel ve geleneksel sanatlar bölümü öğrencisine ait toplam 141 eser yer alıyor. Sergide; Çocuk Resim branşından 16 öğrenci 22 eser, Yetişkin Resim branşından 19 öğrenci 15 eser, Seramik branşından 7 öğrenci 15 eser, Çini branşından 9 öğrenci 19 eser, Ebru branşından 16 öğrenci 21 eser ve Çocuk Ebru branşından 3 öğrencinin hazırladığı 3 eser sergileniyor. Ayrıca Hat branşından 10 öğrenci 10 eser, Tezhip branşından 7 öğrenci 10 eser, Minyatür branşından 15 öğrenci 15 eser ve Kat’ı branşından 11 öğrenci 11 eser ile sergideki yerini alıyor.