Milli İrade'de tek ses, tek yürek olduk

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımımızın FİFA 2026 Dünya Kupası maçlarını dev ekranda yayınlıyor. Bu kapsamda Kocaelili futbolseverler, Avustralya ile oynanan ilk maçın coşkusunu İzmit Milli İrade Meydanı’nda tek yürek olarak hep birlikte yaşadı.

TRAMVAYLAR 04.30'DA RAYLARA İNDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımımızın 2026 FİFA Dünya Kupası maçlarını İzmit Milli İrade Meydanı’nda ortak heyecana dönüştürdü. Bu kapsamda Büyükşehir, Türkiye saati ile 07.00'de başlayan Avustralya maçını dev ekranda yayınlandı. Kocaelili futbolseverlerin bu coşkuyu tek yürek olarak yaşaması için tramvaylar 04.30'da raylara indi ve 06.00'ya kadar Kuruçeşme-Stadyum hattında 15 dakikada bir ek seferler düzenlendi. Milli İrade Meydanı İstasyonu'nda inen futbolseverler, büyük bir coşkuyla alandaki yerini aldı.

BÜYÜKŞEHİR'DEN KUSURSUZ ORGANİZASYON

Kusursuz bir organizasyona imza atarak Dünya Kupası heyecanını dev ekranda futbol şehri Kocaeli'ye yaşatan Büyükşehir, vatandaşlara ücretsiz çay ve çorba ikramında bulundu. İzmit Milli İrade Meydanı’nı dolduran Kocaelili futbolseverler, kurulan dev ekran önünde ilk düdüğün çalmasını bekledi.

DÜNYA KUPASI'NA ÜZGÜN BAŞLADIK

Statta yapılan seremonide çalan İstiklal Marşı'na meydanda coşkuyla eşlik eden Kocaelililer, A Milli Takımımızın her atağında büyük bir heyecan yaşadı. 27.dakikada talihsiz bir gol yiyen millilerimiz, ikinci yarıda tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklendi ancak aradığı golü bir türlü bulamadı. Beraberlik sayısını aradığı dakikalarda ise ikinci golü kalesinde gören milli takımımız, Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

İKİNCİ MAÇ PARAGUAY İLE

Dünya Kupası’nda D Grubu’nda mücadele eden Ay-Yıldızlılarımız, gruptaki ikinci maçını Paraguay ile 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saati ile 06.00'da oynayacak. Karşılaşmaya Amerika Birleşik Devletleri ev sahipliği yapacak. Büyükşehir karşılaşmayı İzmit Milli İrade Meydanı’nda dev ekranda yayınlayacak.