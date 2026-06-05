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Gebze Ticaret Odası’ndan Yeşil Dönüşüm Çağrısı

Çevre Teknolojileri ve Lojistik Zirvesi’nde çevre teknolojileri, sürdürülebilir üretim ve lojistikte dönüşüm başlıkları ele alındı. Kamu, sanayi ve lojistik sektörlerinden temsilcilerin katıldığı programda, küresel ticarette giderek önem kazanan karbon yönetimi ve yeşil dönüşüm süreçleri değerlendirildi.

Gebze Ticaret Odası'ndan Yeşil Dönüşüm Çağrısı

05 Haziran 2026 Cuma 15:34

 Programda konuşan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdurrahman Aslantaş, üreticilerin ve sanayicilerin yeni dünya düzenine uyum sağlamasının artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini belirtti. Karbon salımı analizlerini yapmayan ve dönüşüm süreçlerini başlatmayan işletmelerin önümüzdeki dönemde önemli rekabet sorunlarıyla karşı karşıya kalabileceğini ifade eden Aslantaş, küresel pazarlarda varlığını sürdürmek isteyen firmaların bu sürece hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.
Gebze Ticaret Odası olarak bu alanda öncü adımlar attıklarını belirten Başkan Aslantaş, öncelikle Oda'nın karbon salımı analizini yaptırarak üyelerine örnek olduklarını, yeşil dönüşüm ve karbon yönetimi konusunda yaklaşık 10 eğitim programı düzenlediklerini ve üyelerin bu sürece uyum sağlamaları için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Aslantaş, “Yeni dünya düzenini takip eden değil, takip edilen bir konuma gelmek zorundayız. Üretim gücümüzü korumanın ve rekabet avantajımızı sürdürmenin yolu dönüşüme bugünden hazırlanmakla mümkündür.” dedi.

Gebze Ticaret Odası, üyelerinin sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm süreçlerine katkı sunmak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak ve bölgemizin üretim kapasitesini geleceğe taşımak amacıyla yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve ihracat odaklı çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

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