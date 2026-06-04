GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze İçin Ortak Akıl Buluşması

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçe protokolü, mahalle muhtarları ve ilçe idare şube başkanlarıyla gerçekleştirilen toplantıda mahallelerin ihtiyaçları, vatandaşların talepleri ve kurumlar arası koordinasyon süreçleri ele alındı.

Gebze İçin Ortak Akıl Buluşması

04 Haziran 2026 Perşembe 19:52

 İlçe genelinde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak hizmetlerin daha etkin şekilde hayata geçirilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Büyükgöz Muhtarların Taleplerini Dinledi

Toplantıda söz alan mahalle muhtarları, mahallelerinde vatandaşlardan gelen talep ve önerileri ilgili kurum temsilcileriyle paylaştı. Altyapıdan ulaşıma, çevre düzenlemelerinden sosyal hizmetlere kadar birçok konuda ihtiyaçlar değerlendirilirken, Başkan Büyükgöz de talepleri dinleyerek çözüm süreçlerine ilişkin istişarelerde bulundu.

Kurumlar Arası Koordinasyon Güçleniyor

İlçe idare şube başkanlarının da katıldığı toplantıda, kamu kurumları arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekildi. Vatandaşların taleplerine daha hızlı ve etkin şekilde cevap verebilmek adına kurumlar arasındaki iş birliğinin artırılması yönünde görüş birliğine varıldı.

Amaç Daha Hızlı ve Etkin Hizmet

Toplantının sonunda Gebze'nin her noktasına kaliteli ve erişilebilir hizmet ulaştırılması hedefi vurgulanırken, vatandaş memnuniyetini esas alan çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. Ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket eden kurumların, Gebze'nin ihtiyaçlarına yönelik çözüm üretmeye devam edeceği belirtildi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze için ortak akıl buluşması Gebze için ortak akıl buluşması
Kocaeli'de iş yeri kurşunlayan 3 şüpheli tutuklandı Kocaeli'de iş yeri kurşunlayan 3 şüpheli tutuklandı
Yumurta dükkanını saran alevlere iş makinesiyle müdahale Yumurta dükkanını saran alevlere iş makinesiyle...
Vali İlhami Aktaş, 100. Yılında Gölcük Tersanesi ve Donanma Sempozyumu'na Katıldı Vali İlhami Aktaş, 100. Yılında Gölcük Tersanesi...
Düğün Paketi Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? Düğün Paketi Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?
Gebze Belediyesi Haziran Ayı Meclisi Toplandı Gebze Belediyesi Haziran Ayı Meclisi Toplandı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gebze için ortak akıl buluşması
Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçe protokolü, mahalle...

Haberi Oku