Vali İlhami Aktaş, 100. Yılında Gölcük Tersanesi ve Donanma Sempozyumu'na Katıldı

Sempozyum öncesi Vali İlhami Aktaş ve protokol üyeleri, 100. Yılında Gölcük Tersanesi ve Donanma Sempozyumu fotoğraf sergisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program açılış konuşmaları ile devam etti.
Protokol konuşmalarının akabinde hediye takdim merasimi sonrası Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdris Bostan tarafından “Osmanlı Deniz İmparatorluğu ve Tersaneler” konulu açılış konferansı gerçekleştirildi.
4-5-6 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sempozyumda Gölcük Tersanesi’nin kuruluşu ve tarihi, gemi inşa faaliyetleri, Türk donanmasının gelişimi, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e denizcilik mirası ve deniz müzeciliği ile deniz politikaları gibi birçok konu ele alınacak.