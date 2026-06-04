Vali İlhami Aktaş, 100. Yılında Gölcük Tersanesi ve Donanma Sempozyumu'na Katıldı

Vali İlhami Aktaş, Gölcük Belediyesi ve Piri Reis Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen “Gölcük’ten Açık Denizlere Türk Denizciliğinin Dünü-Bugünü” konulu 100. Yılında Gölcük Tersanesi ve Donanma Sempozyumu'na katıldı.

Gölcük Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda düzenlenen sempozyuma Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Metin Ataç, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı,

Deniz Hava Komutanı Tümamiral Mehmet Savaş Eser, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer, Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ziya Söğüt, Piri Reis Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. İdris Bostan, MHP Kocaeli İl Başkanı Kamil Akın, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Sempozyum öncesi Vali İlhami Aktaş ve protokol üyeleri, 100. Yılında Gölcük Tersanesi ve Donanma Sempozyumu fotoğraf sergisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program açılış konuşmaları ile devam etti.

Protokol konuşmalarının akabinde hediye takdim merasimi sonrası Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdris Bostan tarafından “Osmanlı Deniz İmparatorluğu ve Tersaneler” konulu açılış konferansı gerçekleştirildi.

4-5-6 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sempozyumda Gölcük Tersanesi’nin kuruluşu ve tarihi, gemi inşa faaliyetleri, Türk donanmasının gelişimi, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e denizcilik mirası ve deniz müzeciliği ile deniz politikaları gibi birçok konu ele alınacak.