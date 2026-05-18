19 Mayıs ruhu Gebze’de de yaşatılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı bu yıl da birbirinden zengin etkinlikler ile kutluyor. Oyun aktivitelerinden atölyelere, spor turnuvalarından genç sahneye kadar birçok programla sürecek kutlamalar tüm kente yayılıyor. Bu kapsamda Gebze gençliği de Büyükşehir’le 19 Mayıs coşkusunu Gebze Millet Bahçesi’nde doyasıya yaşayacak.
FATMA TURGUT KONSERİ
EnFest’in bir diğer rotası olan Gebze Millet Bahçesi’nde Fatma Turgut hayranlarıyla buluşacak. Türk rock müziğinin güçlü sesi Fatma Turgut, 19 Mayıs Salı günü (yarın) Gebze Millet Bahçesi’nde kurulacak sahnede en güzel şarkılarını Gebze gençliği için seslendirecek. Konser saat 21.00’de başlayacak. Etkinlikler kapsamında ise üniversite müzik grupları, turnuva finalleri, DJ performansı, gastronomi yarışmaları, ödüllü bilgi yarışmaları ve interaktif etkinlikler gerçekleştirilecek.