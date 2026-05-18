19 Mayıs ruhu Gebze’de de yaşatılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı 3 güne yayılan dopdolu bir programla kutluyor. Türkiye’nin en genç, en dinamik ve en renkli festivali EnFest’in İzmit ile birlikte diğer rotası Gebze olacak. Gebze Millet Bahçesi’nde düzenlenecek kutlamalarda 19 Mayıs ruhu yaşatılacak.

KUTLAMALARIN ADRESİ MİLLET BAHÇESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı bu yıl da birbirinden zengin etkinlikler ile kutluyor. Oyun aktivitelerinden atölyelere, spor turnuvalarından genç sahneye kadar birçok programla sürecek kutlamalar tüm kente yayılıyor. Bu kapsamda Gebze gençliği de Büyükşehir’le 19 Mayıs coşkusunu Gebze Millet Bahçesi’nde doyasıya yaşayacak.

FATMA TURGUT KONSERİ

EnFest’in bir diğer rotası olan Gebze Millet Bahçesi’nde Fatma Turgut hayranlarıyla buluşacak. Türk rock müziğinin güçlü sesi Fatma Turgut, 19 Mayıs Salı günü (yarın) Gebze Millet Bahçesi’nde kurulacak sahnede en güzel şarkılarını Gebze gençliği için seslendirecek. Konser saat 21.00’de başlayacak. Etkinlikler kapsamında ise üniversite müzik grupları, turnuva finalleri, DJ performansı, gastronomi yarışmaları, ödüllü bilgi yarışmaları ve interaktif etkinlikler gerçekleştirilecek.