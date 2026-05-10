Körfezim Eğitim Kurumları’nda 23 Nisan Coşkusu

Program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin anısına gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Körfezim Eğitim Kurumları İlkokul Müdürü Çiğdem Aytekin günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.
Kutlama programında öğrenciler tarafından hazırlanan okul korosu, halk oyunları gösterileri, şiir dinletileri ve jimnastik gösterileri izleyicilerden büyük beğeni topladı. Milli birlik ve beraberlik duygularının yoğun şekilde hissedildiği etkinlikte öğrencilerin sergilediği performanslar salondan uzun süre alkış aldı.
23 Nisan’ın ruhuna yakışır şekilde gerçekleştirilen program, katılımcılara duygu dolu ve gurur verici anlar yaşattı.