Körfezim Eğitim Kurumları’nda 23 Nisan Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Körfezim Eğitim Kurumları’nda düzenlenen programla büyük bir coşku ve yoğun katılımla kutlandı.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen törene; Derince Kaymakamı Sayın Mustafa Demirelli ve kıymetli eşi Sayın Tuba Demirelli, Körfez İlçe Sağlık Müdürü Sayın Oğuz Kösa, Körfezim Eğitim Kurumları Kurucu ve Kurucu Temsilcisi Sayın Naci Akçay, okul kurucularından Sayın Hasan Yıldız ve eşi, Körfezim Eğitim Kurumları Genel Müdürü Sayın Azmi Cihat Hatipoğlu’nun yanı sıra okul müdürleri, idareciler, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin anısına gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Körfezim Eğitim Kurumları İlkokul Müdürü Çiğdem Aytekin günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Kutlama programında öğrenciler tarafından hazırlanan okul korosu, halk oyunları gösterileri, şiir dinletileri ve jimnastik gösterileri izleyicilerden büyük beğeni topladı. Milli birlik ve beraberlik duygularının yoğun şekilde hissedildiği etkinlikte öğrencilerin sergilediği performanslar salondan uzun süre alkış aldı.

23 Nisan’ın ruhuna yakışır şekilde gerçekleştirilen program, katılımcılara duygu dolu ve gurur verici anlar yaşattı.