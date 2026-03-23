Çayırova’da üstyapı harekâtı

Geçmiş dönemlerde Çayırova ilçesinde önemli üstyapı yatırımlarına imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı sonrasında ilçede sahaya inecek. Büyükşehir ekipleri, önemli güzergâhlarda yer alan mevki ve caddelerin üstyapı çalışmalarını yapacak.

23 Mart 2026 Pazartesi 11:56

 YENİ KENT MEYDANI’NIN YANINDA ÜSTYAPI ÇALIŞMASI

Çayırova Özgürlük Mahallesi, Abdurrahman Korhan, Fatih ve Yavuz Sultan Selim Caddelerinin kesişimindeki kavşakta oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak, daha konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlamak amacıyla bölgede üstyapı düzenleme çalışması yapılacak. Bu kapsamda Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde yeni inşa edilen cami meydanına paralel olarak iki ilave şerit inşa edilecek. Bayram sonrası ilk hafta başlayacak olan çalışmaların devamında 600 metrekare kaldırım, 750 ton asfalt imalatı ve 150 metre refüj düzenlemeleri gerçekleştirilecek.

 

BAHRİYE ÜÇOK’TA 2 BİN METREKARE KALDIRIM

Akse Mahallesi’nde bulunan Bahriye Üçok Caddesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün bulunması bölgedeki trafik yoğunluğunu öne çıkarıyor. Vatandaşların yol konforunu önemseyen Büyükşehir Belediyesi, bayram sonrasında Bahriye Üçok Caddesi’nde üstyapı yenileme çalışması yapacak. Bu çerçevede 2 bin metrekare kaldırım imalatı, 2 bin 187 ton binder ve aşınma asfaltın serimi yapılacak. 18 adet aydınlatma direğinin dikileceği cadde de son olarak yol çizgiler çizilecek.

 

UĞUR MUMCU’DA 5 BİN 103 TON ASFALT SERİLECEK

Çayırova Uğur Mumcu Caddesi’nde kapsamlı bir çalışma gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, bayram sonrasında yüksek tempoyla çalışmalarına devam edecek. Bu kapsamda cadde de enerji hatları yerin altına alınacak, 3 bin metrekare baskı beton kaldırım imalatı, trafo binası inşası ve 5 bin 103 ton toplam asfalt serimi ve diğer işler hayata geçirilecek.

