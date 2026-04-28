Yunanistan’da Türk-İslam Medeniyeti

Batı Trakya, Rodos, Girit ve Güney Kıbrıs’ta Belgesel Tadında Devri Âlem

Yunanistan'da Türk-İslam Medeniyeti

28 Nisan 2026 Salı 11:05

Ne Anlatıyor?

Yunan anakarası başta olmak üzere Rodos, Girit ve Güney Kıbrıs’ta Evliya Çelebi’nin izinde vakıf medeniyeti tarihimizin belgeselini çektim. Bu belgeselleri bir kitapta toplayarak “Yunanistan’da Osmanlı Vakıf Medeniyeti” ile ilgili yaptığımız araştırma ve belgesellerini çektiğimiz eserleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

2003 tarihinde belgesel çekimlerinde Gümülcine, Dedeağaç, Kavala, Selanik, Atina ve Pire şehirlerini adım adım gezmiştik. Daha sonra Girit’e giderek Hanya, Kandiye ve Resmo kentleri ile Rodos Adası’ndaki kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini belgeselleştirerek tarihe not düşüp zamana noterlik yapmıştık. 400 yıl Osmanlı yönetiminde kalan Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesi, Selanik, Kavala ve başkent Atina’da belgesel çekimlerimizi tamamladıktan sonra Pire’deki Türk Şehitliği’ni ziyaret edip Fatiha okumuş, şehitliğin belgesel çekimlerini çok zor şartlar altında yapmıştık. Gün batımında Atina’nın Akropolis Tepesi’nden ufka bakarken Mora Yarımadası’nı, Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve Osmanlı medeniyetinin ihtişamlı geçmişini düşünüp Devri Âlem Belgesel Programı olarak ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anmıştık.

Bu kitap, Yunanistan, Batı Trakya, Girit ve Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki tarih, kültür ve inanç değeri olan vakıf eserlerinin tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır.

Satın almak için:

https://www.kitapyurdu.com/kitap/yunanistanda-turkislam-medeniyeti-bati-trakya-rodos-girit-ve-guney-kibrista-belgesel-tadinda-devri-alem/741581.html?manufacturer_id=13200

banner982
banner376

banner375

banner377

banner981

