Balık tezgahları kış aylarını aratmıyor

Balıkçı esnafı Kemal Bineklioğlu, yasağın yalnızca büyük ölçekli avcılık yapan gırgır ve trollere yönelik olduğunu, küçük teknelerle kıyı balıkçılığının sürdüğünü hatırlattı. Tezgahlarda kış aylarını aratmayan bir çeşitlilik olduğunu ifade eden Bineklioğlu, "Sezon kapandı dediğimiz konu balığın tamamen yasak olduğu anlamına gelmiyor. Sadece gırgır ve trollere yasak geliyor. Küçük motorlarla, çekme ve çevirme yapmadan balık yakalamak yasak değil. Şu anda gördüğünüz gibi tezgah yine ağzına kadar dolu, kış sezonundaki gibi. Gırgır ve trollerin çekilmesiyle birlikte balığın miktarı biraz düşüyor, o kadar. Bu da yaz balığına fiyat olarak yansıyor ama çok fazla değil" dedi.
"Balık fiyatlarında büyük bir yükselme yok"
Fiyatlardaki son durumu değerlendiren Bineklioğlu, en çok tercih edilen balıklardan hamsi, istavrit ve sardalyanın kilogramının 250 liradan satıldığını bildirdi. Bazı türlerdeki fiyat artışının arz-talep dengesiyle ilgili olduğunu kaydeden Bineklioğlu, şunları söyledi:
"Hamsi ve istavritin kilosu bir iki ay önce de 250 liraydı, şu anda da 250 lira. Balık fiyatlarında çok büyük bir yükselme yok. Sadece trol ile yakalanan tekir ve barbun gibi türlerde, serme ağ usulüne geçildiği için az yakalanıyor ve fiyatlar yukarıya çıkıyor.
"Türkiye'de en ucuz yiyecek balık"
Balığın diğer protein kaynaklarına göre daha ekonomik olduğunu savunan Bineklioğlu, "Şu anda yine Türkiye'de en ucuz yiyecek balık, hem de sağlıklı. Burada gördüğünüz balıklar harika ve lezzetli. İnsanların alabileceği balık yine kilosu 250 lira bandında. Burada kilosu 200-250 liraya satılan balıkları herkes alabilir. 20 liralık alan da olabilir. Vatandaş ayda en az 4-5 defa balık alabilir. Vatandaş ayda 4-5 defa balık alsa bin lira yapar; bugün o paraya bir kilo kıyma bile almak zor" ifadelerini kullandı.