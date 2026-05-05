Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri Toplantısı, Vali Aktaş Başkanlığında Yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 'Okul Güvenliği ve Alınacak Tedbirler ' kapsamında ilimizde okullarda emniyet ve asayişin temini, muhafazası ve trafik tedbirlerinin görüşüldüğü Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri toplantısı Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

İlimiz eğitim, öğretimin güven ve huzur içerisinde sürdürülmesi için bir arada olduklarını vurgulayarak toplantı öncesi değerlendirmelerde bulunan Vali Aktaş, geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin birer emanet olduğunu ve çalışmaların bu bilinçle, titizlikle yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmaların devamında tüm birimlerin bu konuda tam bir koordinasyon sağlaması gerektiğinin altını çizen Vali Aktaş, toplantının hayırlı olması dileklerinde bulunup, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından yapılan sunumların ardından toplantı, katılımcılardan görüş ve önerilerin alınması akabinde değerlendirme ve istişarelerin yapılmasıyla sona erdi.

Valilik Akçakoca toplantı salonunda yapılan toplantıya; Vali Yardımcıları; Dr. Mustafa Ayhan ve Dr. Olgun Öner, Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İlçe Belediye Başkanları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, ilgili kurum yetkilileri, ilçe milli eğitim müdürleri, Kocaeli Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Şenol İkizek , okul idarecileri ve okul aile birliği başkanları katıldı.