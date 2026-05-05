Havalimanı Olmayan Şehirlere En Yakın Uçuş Noktaları

Türkiye’de havalimanı bulunmayan ya da uçuş sayısının ve rotasının kısıtlı olduğu şehirlere uçakla gitmek veya bu şehirlerden uçak ile seyahat etmek isteyenler için en yakın mesafedeki havalimanı alternatiflerini bilmek size zaman kazandırır. Gelişen ulaşım ağları ve kara yolu bağlantıları sayesinde, komşu illerdeki havalimanlarını kullanarak yolculuk sürenizi düşürebilir ve konforlu bir seyahatin kapılarını arayabilirsiniz. Ülkemizde havalimanı olmayan ya da kısıtlı uçuşa sahip bazı şehirlerin alternatif havalimanlarına birlikte bakalım.

1. Bursa - Sabiha Gökçen Havalimanı

Bursa’da bulunan Yenişehir Havalimanı sefer sayılarının ve rota çeşitliliğinin (yalnızca Erzurum ve Muş) az olması nedeniyle alternatif bir havalimanı ihtiyacı doğuyor. Ulaşım kolaylığı nedeniyle yerel halk ve Bursa’yı keşfetmek isteyenler Sabiha Gökçen Havalimanı’nı tercih ediyor.

● Mesafe: Osmangazi Köprüsü üzerinden yaklaşık 115-120 kilometre.

● Ulaşım: Sabiha Gökçen Havalimanı ile Bursa arasındaki ulaşım genellikle otobüsler ile sağlanır. Bursa Sabiha Gökçen otobüs seferleri ile yaklaşık 1,5 saatte gidebilirsiniz. Havaist otobüsleri Bursa Otogar ve Sabiha Gökçen Havalimanı terminal binası çıkışındaki peron alanından hareket eder.

2. Edirne - İstanbul Havalimanı

Trakya’nın kültür başkenti olarak bilinen Edirne, yaz aylarında da deniz tatili için çok sık tercih ediliyor. Edirne’ye uçakla gitmek ya da şehirden başka rotalara uçuş sağlamak için en yakın havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nı kullanabilirsiniz.

● Mesafe: Yaklaşık 230 kilometre.

● Ulaşım: Kendi aracınızla ulaşım sağlayacaksanız (Edirne’den İstanbul’a) TEM (E-80) ve ardından Kuzey Marmara Otoyolu otoyolunu takip ederek kesintisiz bir sürüşle yaklaşık 2 saat 15 dakikada gidebilirsiniz. İstanbul Havalimanı ve Edirne arasında doğrudan ulaşım sağlayan İstanbul Seyahat seferleri bulunur. Bu yolculuk ortalama 2,5 - 3 saat sürer. Güvenilir ve konforlu bir otobüs seyahati için otobüs bileti al seçeneğini değerlendirebilirsiniz.

3. Afyonkarahisar - Kütahya Zafer Havalimanı

Zafer Havalimanı, Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı olarak biliniyor. Kütahya’da bulunan Zafer Havalimanı, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak illerine ortak hizmet verir.

● Mesafe: Yaklaşık 77 kilometre.

● Ulaşım: Havalimanı ile Afyonkarahisar şehir merkezi arasında uçuş saatlerine göre düzenlenen yolcu servisleri mevcut. Özel araçla seyahat edecekseniz, D650 kara yolu üzerinden rahat bir şekilde yaklaşık 1 saatte ulaşım sağlayabilirsiniz.

4. Karaman - Konya Havalimanı

İç Anadolu’da yer alan ve kültürel mirası ile çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Karaman’a ulaşmak ya da şehirden Türkiye’nin farklı noktalarına uçmak için en yakın aktif uçuş noktası Konya Havalimanı.

● Mesafe: Yaklaşık 115 kilometre.

● Ulaşım: Konya Havalimanı’ndan Karaman’a gitmek için otobüs ve tren olmak üzere iki popüler ulaşım alternatifi bulunuyor. Havalimanından Havaş ve belediye otobüsleri ile Konya Otogarı’na geçebilir, ardından Karaman otobüslerine binebilirsiniz. Yüksek Hızlı Tren ile Karaman’a gitmek isterseniz Konya Garı’nı kullanabilirsiniz. Tren ile Konya-Karaman arası yaklaşık 1 saat 10 dakika sürer. Şahsi aracınızla seyahat edecekseniz Konya-Karaman yolu (D715) üzerinden yaklaşık 1 saat 30 dakikada ulaşım sağlayabilirsiniz.

5. Ardahan - Kars Harakani Havalimanı

Doğu Anadolu’nun en kuzey şehri olan Ardahan’da havalimanı bulunmadığı için en yakın mesafede yer alan Kars Harakani Havalimanı’nı kullanabilirsiniz.

● Mesafe: Yaklaşık 95 kilometre.

● Ulaşım: Kars Havalimanı ile Ardahan arasında düzenlenen otobüs seferlerini kullanabilirsiniz. Kars-Ardahan arası ulaşım Kars-Ardahan yolu (D965) üzerinden sağlanır. Yol durumuna ve mevsim şartlarına bağlı olarak özel araçla yolculuk ortalama 1 saat 15 dakika sürer. Kış aylarında seyahat edecekseniz, yolun yüksek rakımlı olduğunu ve güncel hava durumunun seyahatinizi etkileyebileceğini göz önünde bulundurmalısınız.