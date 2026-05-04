Eğitime Destek Platformu Kocaeli İl Koordinasyon Toplantısı Vali İlhami Aktaş'ın Başkanlığında Gerçekleştirildi

Eğitime Destek Platformu (EDEP) İl Koordinasyon Toplantısı, Vali İlhami Aktaş, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Enes Eminoğlu ve EDEP Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

04 Mayıs 2026 Pazartesi 18:10

Gölcük Belediyesi Yazlık Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya; Vali İlhami Aktaş ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu’nun yanı sıra Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın AK PARTİ Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Eğitime Destek Platformu Marmara Bölge Başkanı Yahya Bakır, Eğitime Destek Platformu Kocaeli İl Başkanı Sezai Uzuner, EDEP Koordinasyon Kurulu üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.

 

Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası Eğitime Destek Platformu ilçe temsilcilikleri tarafından yapılan sunumlarla başlayan toplantıda, il genelinde yürütülen eğitime destek faaliyetleri, kurumlar arası iş birliği ve gönüllülük esasına dayalı çalışmalar ele alındı. Eğitimin niteliğini artırmaya yönelik projeler değerlendirilirken, öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek uygulamalar üzerinde duruldu.

 

Toplantı, ilgili kurum yetkililerinin görüş ve önerilerinin değerlendirilmesinin ardından Geleneksel Türk Okçuluğu Okul Sporları il müsabakalarında derece yapan İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Başiskele Şehit Fatih Sultan Karaaslan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Enes Eminoğlu ve Vali İlhami Aktaş tarafından hediyelerin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

