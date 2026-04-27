Çocuklar eğlenceye doydu

Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirdiği 23 Nisan Çocuk Şenliği “Bi Dünya Eğlence”, 4 gün boyunca çocuklara eğlence ve büyük deneyim kazandırdı. Yaklaşık 180 bin çocuk ve ailenin katıldığı şenlikler unutulmayacak anılarla sona erdi.



4 GÜN BOYUNCA EĞLENCE HİÇ DİNMEDİ





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Milli İrade Meydanı’nda düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği “Bi Dünya Eğlence” etkinlikleri, muhteşem anlara sahne oldu. 23 Nisan Perşembe günü başlayan ve 4 gün boyunca 11.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde çocuk kahkahaları alana yayıldı. Her yaştan çocuk ve genç, kendileri için özenle hazırlanan 60’tan fazla atölyede gönüllerince eğlendi. Sanattan bilime, spordan doğaya birçok atölyede vakit geçiren çocukların keyfine diyecek yoktu. Şenliklere 4 gün boyunca yaklaşık 180 bin çocuk ve aile katılım gösterdi.





ÇOCUKLAR GÖRSEL ŞÖLENE RENK KATTI





Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl “Çocuk ve Sanat” teması ile belirlediği etkinlikler, son dönemde yaşanan olaylara anlamlı bir gönderme olarak nitelendi. Milli İrade Meydanı’ndaki aktivitelere çocuk ve sanat üzerine birçok önemli çalışma ve etkinlik gerçekleştirildi. Anne-babalarının ellerinden tutarak alanın yolunu tutan çocuklar, kırmızı-beyaz kıyafetleri ile görsel şölene renk kattı. 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne sadece Kocaeli’den değil, farklı şehirlerden ve hatta yurt dışından bile misafirler katılım sağladı.





EĞLENDİLER, ÖĞRENDİLER, KEYİF ALDILAR





“Bi Dünya Eğlence” şenlikleri kapsamında; atölyeler, alan etkinlikleri, mini yarışmalar, sanat ve spor aktiviteleri, dijital oyun alanları, minik yaş gruplarına özel etkinlikler ile farkındalık çalışmaları çocuklar ile buluştu. Tüm etkinliklere katılan çocuklar hem eğlendi hem de öğrenme fırsatı yakaladı. Birbirinden eğitici ve eğlenceli 60’tan fazla atölye, 4 gün boyunca İzmit Milli İrade Meydanı’nda çocukların 23 Nisan coşkusuna keyif kattı.





HAYAL DÜNYALARI VE EL BECERİLERİ GELİŞTİ





Atölye çalışmalarında çocukların hayal dünyasını ve el becerilerini geliştiren faaliyetler gerçekleştirildi. Bu atölyeler arasında; Küçülen kağıtlar, vitray, tezhip atölyesi çocuklarla buluştu. Ayrıca kil tablet, 3D boyama, mis kokular, ahşap boyama, uçurtma, çim adam yapımı ve yüz boyama gibi etkinlikler de programda yer aldı.





ALAN ETKİNLİKLERİ COŞKUYU ARTIRDI





Atölye etkinliklerinin yanı sıra çocukların ilgisiyle dolup taşan alan etkinlikleri düzenlendi. 360 fotoğraf çekim alanı, izcilik kampı ve atölyeleri, masal dinletileri, bilgi yarışmaları ve çocuk köyleri her an dolup taşarken, UlaşımPark Mini Tramvay da alan içinde eğlenceli yolculuklar gerçekleştirdi.





SPOR VE TEKNOLOJİ BİR ARADA





Tırmanma Duvarı spor faaliyetleri arasında gözde alanlar arasında yer aldı. Bununla beraber; masa tenisi, mini golf ve spor parkuru ile sanal gerçeklik deneyim alanı, VR okçuluk ve refleks oyunları da çocuklara farklı deneyimler sundu. Farkındalık alanlarında ise trafik, afet ve çevre bilincine yönelik etkinlikler düzenlendi. Jonglör, palyaço, canlı heykel, tahta bacak ve maskotlar ise dört gün boyunca miniklere eşlik ederek bayram coşkusunu artırdı.





DEV KÜPÜ BİRLİKTE BOYADILAR





Alanın en renkli alanlarından birini ise hiç kuşkusuz dev resim küpü oluşturdu. Çocuklar dört gün boyunca bu dev küpü hayal dünyalarının en güzel renkleriyle boyayarak muhteşem bir birliktelik görseline imza attı. Her çocuğun kendinden bir şeyler kattığı resim küpü, tamamen boyandığında ortaya muhteşem bir görsel çıktı. Kocaelili çocuklar Milli İrade Meydanı’nda 4 gün boyunca gönüllerince eğlenirken etkinlikler adrenalin dans gösterisi ile sona erdi.





