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Başkan Büyükakın, Kent Meydanı projesini inceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası’na estetik ve modern bir kimlik kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Dilovası Kent Meydanı Projesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Büyükakın, Kent Meydanı projesini inceledi

13 Haziran 2026 Cumartesi 13:19

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçeleri meydanlara çıkarmak ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalarına devam ediyor. Bu amaçla inşa edilen, Dilovası’nın sosyal ve kültürel hayatına büyük ivme katacak Kent Meydanı Projesi de hızla yükseliyor. Dilovası Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen 7 bin 197 metrekarelik dev projede incelemelerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, teknik personelden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Dilovası’nın çehresini değiştirecek prestij projesindeki inceleme gezisinde Büyükakın’a, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım eşlik etti. Proje alanını gezen Başkan Büyükakın, “Kent Meydanı, Dilovası ilçemize büyük değer katacak” dedi.

 

7 BİN METREKARELİK DEV YAŞAM ALANI

Toplam 2 bin 400 metrekarelik bir arsa alanı üzerinde yükselen Dilovası Kent Meydanı, tamamlandığında 7 bin 197 metrekarelik toplam kullanım alanıyla ilçenin yeni cazibe merkezi ve modern buluşma noktası olacak. Şehrin estetik mimarisine büyük değer katacak olan yapı; iki bodrum kat ve bir zemin kat olmak üzere, her metrekaresi vatandaşların konforu için düşünülmüş 3 katlı bir kompleks şeklinde yükseliyor. Proje, sadece bir meydan olmanın ötesinde, her katında sunduğu farklı fonksiyonlarla ilçenin sosyal vizyonunu daha yukarıya taşımaya hazırlanıyor.

 

7’DEN 70’E HERKESE HİTAP EDECEK SOSYAL DONATILAR

Dilovası’na modern ve çok amaçlı bir sosyal yaşam sunacak olan projenin detayları ise göz dolduruyor. Toplam 3 katlı bir kompleks olarak tasarlanan merkezin zemin katında, vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği geniş bir açık teras alanı yer alacak. Eğlence, kültür ve sanatın merkezi olması hedeflenen birinci bodrum katta; fuaye alanı, kafeterya ve terasın yanı sıra küçük yaş grupları için oyun ve aktivite imkanı sunan Aile Çocuk Merkezi, bowling salonu, e-spor salonu, iki adet sinema salonu, sinema fuayesi ve toplantı odası bulunacak. İlçenin otopark ihtiyacına çözüm olacak ikinci bodrum katta ise 50 araç kapasiteli kapalı otoparkın yanı sıra özel bireyler için ayrılmış alanlar ile mekanik ve enerji odaları hizmete sunulacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Dilovası, hem gençlerin hem de ailelerin günün her saatinde nitelikli vakit geçirebileceği yepyeni ve modern bir meydana kavuşmuş olacak.

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