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Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı Mütevelli Heyet Toplantısı, Vali Aktaş Başkanlığında Yapıldı

Engellilerin üretim sürecine katılmalarını sağlayarak kendi ekonomik ihtiyaçlarını karşılar duruma gelmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı Mütevelli Heyet Toplantısı, Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleşti.

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı Mütevelli Heyet Toplantısı, Vali Aktaş Başkanlığında Yapıldı

17 Haziran 2026 Çarşamba 11:55

 Kocaeli Sanayi Odasında gerçekleştirilen toplantıya Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra AK PARTİ Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreteri Memet Barış Turabi, Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür V. Murat Mustafa Yavuz, Türk Anneler Derneği Genel Başkanı Handan Çakıroğlu, Türk Anneler Derneği Yön. Kur. Üyesi Sevinç Erencan, Türk Anneler Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Tülin Şenel ile Kanık Şirketler Grubu Kurucusu ve Onursal Başkanı Mehmet Şerif Kanık katıldılar.
 
İş dünyası ile iş birliği içinde engellilerin sosyal yaşamın ve üretim sürecinin içinde bulunmalarına yardımcı olmak amacıyla merkezde yapılan çalışma ve faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıda gündem maddelerinin üzerinde durularak istişareler yapıldı.
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