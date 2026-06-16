Çayırova’da mevsimlik çiçek ekimi gerçekleştiriliyor Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde mevsimlik çiçek ekimi gerçekleştiriyor.

16 Haziran 2026 Salı 13:32