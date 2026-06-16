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Çayırova’da mevsimlik çiçek ekimi gerçekleştiriliyor

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde mevsimlik çiçek ekimi gerçekleştiriyor.

Çayırova'da mevsimlik çiçek ekimi gerçekleştiriliyor

16 Haziran 2026 Salı 13:32

 Çayırova Belediyesi, ilçe genelinde yaz ayları bakımlarını sürdürüyor. Çayırovalı vatandaşların daha güzel ve daha konforlu alanlarda sosyal yaşamlarını sürdürmeleri kapsamında çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki kavşak ve refüjlerde mevsimlik çiçek ekimi gerçekleştiriyor. Yaz aylarına uygun olan çiçekler ekipler tarafından kent estetiğini daha da güzelleştirmek adına kavşaklara ve refüjlere dikiliyor. Yapılan çalışma sayesinde kentin ortak kullanım alanlarında daha güzel bir görüntü ortaya çıkmış oluyor. Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar, ilçe sakinlerinin de beğenisini kazanıyor. Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Çayırova’nın güzelliğine güzellik katacak ve ilçe sakinlerinin daha güzel ortamlarda sosyalleşmesine imkan sunacak çalışmaların devam edeceği belirtildi.
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