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Gebze’de Ulaşım Ağı Güçleniyor: Yeni Yollar, Konforlu Ulaşım

Gebze Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü yol yapım ve üstyapı çalışmalarıyla ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyor.

Gebze'de Ulaşım Ağı Güçleniyor: Yeni Yollar, Konforlu Ulaşım

16 Haziran 2026 Salı 13:29

 İnönü Mahallesi’nde asfalt serim çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri, Pelitli, Balçık ve Cumaköy mahallelerinde ise toplam 850 metre uzunluğunda yeni imar yolunu vatandaşların hizmetine sundu.

İlçe Genelinde Ulaşım Ağı Güçleniyor

Gebze Belediyesi, yalnızca mevcut yolların bakım ve yenilemesini yapmakla kalmıyor, aynı zamanda gelişen ve büyüyen mahallelerde yeni imar yollarını da hizmete açıyor. Bu kapsamda Pelitli Mahallesi 4405 Sokak’ta 100 metre, Balçık Mahallesi 3203 Sokak’ta 400 metre ve Cumaköy Mahallesi 3317 Sokak’ta 350 metre uzunluğunda yeni imar yolu açıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte toplam 850 metre uzunluğundaki yeni imar yolu ulaşım ağına kazandırılmış oldu. Açılan yollar sayesinde bölgedeki yerleşim alanlarına erişim kolaylaşırken, gelecekte oluşabilecek ulaşım ihtiyaçlarına da şimdiden çözüm üretiliyor.

Planlı Şehirleşmeye Katkı

Hayata geçirilen imar yolu çalışmaları, yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmıyor; aynı zamanda planlı şehirleşmeye de önemli katkılar sağlıyor. Yol altyapısının önceden hazırlanması sayesinde yeni yerleşim alanları daha düzenli bir şekilde gelişirken, vatandaşlar da modern şehircilik anlayışına uygun hizmetlerden faydalanabiliyor.

Gebze Belediyesi ekipleri, yol açma çalışmalarında zemin düzenleme, dolgu ve tesviye işlemlerini de eş zamanlı olarak gerçekleştirerek yolları kullanıma hazır hale getiriyor. Böylece hem araç hem de yaya ulaşımı açısından güvenli bir ulaşım altyapısı oluşturuluyor.

Daha Konforlu Bir Gebze İçin

Gebze Belediyesi, modern şehircilik anlayışı doğrultusunda ulaşım yatırımlarını kararlılıkla sürdürürken, ilçenin geleceğini şekillendirecek projeleri de birer birer hayata geçiriyor. Asfalt serim çalışmalarıyla mevcut yolların standardı yükseltilirken, yeni imar yollarıyla da gelişen bölgelerin ulaşım ağı güçlendiriliyor. Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla sürdürülen çalışmalar sayesinde Gebze, her geçen gün daha modern, daha erişilebilir ve daha yaşanabilir bir kent kimliğine kavuşuyor.

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